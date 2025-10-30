Брата короля Британии лишили титула принца

Он переедет из королевской резиденции Royal Lodge в частное жилье

Редакция сайта ТАСС

Принц Эндрю © Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Брат короля Великобритании принц Эндрю будет лишен титула "принц" и будет вынужден покинуть королевские апартаменты на территории Виндзорского замка. Об этом говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом.

"Его Величество [Карл III] сегодня начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю права на формальное обращение, титул и почести", - сообщили в канцелярии главы государства. Там уточнили, что принцу Эндрю "официально вручено уведомление о прекращении аренды" резиденции Royal Lodge и что "он переедет в другое частное жилье".

По информации телеканала Sky News, отныне брат монарха будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Вещательная корпорация Би-би-си уточняет, что он переедет в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а проживание ему будет оплачивать король из своих средств.

Ранее принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Однако он оставался принцем на том основании, что он - сын королевы Елизаветы II (1926-2022).

Как заметили в Букингемском дворце, эти "меры порицания считаются необходимыми" несмотря на то, что принц Эндрю "продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения". При этом его дочери, Беатриса и Евгения, сохранят титулы принцесс.

"Их Величества желают ясно заявить, что их мысли и глубочайшее сочувствие всегда были и останутся с жертвами и пережившими любые формы насилия", - добавили в канцелярии монарха и его жены королевы Камиллы.

Обвинения против принца

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

На протяжении многих лет принц отвергал эти обвинения. Однако после того, как Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн).

В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Кроме того, он потерял право использовать официальный титул "Его Высочество", хотя и сохранял его за собой.

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

"Китайский след"

Ранее газета The Daily Telegraph указала, что принц Эндрю был вынужден отказаться от титула герцога Йоркского не только в свете новых фактов о длительной дружбе с Эпштейном, но и в связи с контактами с чиновниками КНР. Газета сообщила, что в 2018-2019 годах принц по меньшей мере трижды встречался с занимавшим на тот момент пост секретаря пекинского горкома Коммунистической партии Китая (КПК) Цай Ци. По информации издания, именно Цай Ци, который в настоящее время руководит секретариатом Центрального комитета КПК, получал сведения от обвиненных в шпионаже в пользу КНР двух граждан Великобритании.

15 сентября стало известно, что Королевская прокурорская служба сняла обвинения в отношении двух британцев - референта британского парламента Кристофера Кэша и Кристофера Берри - в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что дело, открытое в апреле 2024 года, развалилось из-за того, что на момент предполагаемых преступлений - с 2021 года по 2023 год - Китай не относился к числу стран, представляющих угрозу королевству.