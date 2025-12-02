ТАСС публикует кадры с заезжающими во "Внуково-2" автомобилями посольства США

Источник в авиадиспетчерской службе Латвии ранее сообщил, что самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вошел в воздушное пространство России

ТАСС, 2 декабря. Автомобили с номерами посольства США заезжают в аэропорт "Внуково-2" на фоне новостей о том, что спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф находится на пути в Россию. Источник в авиадиспетчерской службе Латвии ранее сообщил, что самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вошел в воздушное пространство РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником американского лидера пройдет 2 декабря во второй половине дня.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса. ​​​​​​