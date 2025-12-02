ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Опубликованы кадры с выехавшим из Внуково кортежем, предположительно, Уиткоффа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником американского лидера пройдет во второй половине дня
11:48
Кортеж, предположительно, спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа выехал из аэропорта Внуково ТАСС/ Ruptly

Кортеж, предположительно, спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа выехал из аэропорта Внуково

© ТАСС/ Ruptly

ТАСС, 2 декабря. Опубликовано видео с кортежем, предположительно, спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, выехавшим из аэропорта Внуково.

Ранее корреспондент ТАСС передавал, что автомобиль спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который встречал Уиткоффа, выехал с территории аэропорта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником американского лидера пройдет 2 декабря во второй половине дня.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса. ​​​​​​  

