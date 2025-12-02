Опубликованы кадры с выехавшим из Внуково кортежем, предположительно, Уиткоффа
ТАСС, 2 декабря. Опубликовано видео с кортежем, предположительно, спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, выехавшим из аэропорта Внуково.
Ранее корреспондент ТАСС передавал, что автомобиль спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который встречал Уиткоффа, выехал с территории аэропорта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником американского лидера пройдет 2 декабря во второй половине дня.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса.