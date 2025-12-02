Опубликованы кадры с выехавшим из Внуково кортежем, предположительно, Уиткоффа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником американского лидера пройдет во второй половине дня

Редакция сайта ТАСС

Кортеж, предположительно, спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа выехал из аэропорта Внуково © ТАСС/ Ruptly

ТАСС, 2 декабря. Опубликовано видео с кортежем, предположительно, спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, выехавшим из аэропорта Внуково.

Ранее корреспондент ТАСС передавал, что автомобиль спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который встречал Уиткоффа, выехал с территории аэропорта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником американского лидера пройдет 2 декабря во второй половине дня.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса. ​​​​​​