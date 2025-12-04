В ГД предложили выделять бесплатные билеты в театры семьям бойцов СВО

Также председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила распространить меру на лучших студентов театральных вузов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) предложила выделять значительную часть билетов на постановки в популярных театрах бесплатно семьям участников специальной военной операции (СВО) и лучшим студентам театральных вузов.

"О стоимости билетов на "Щелкунчик". Сейчас активно обсуждается запредельная цена на этот балет. Что тут говорить: в мире дикого капитализма высокое искусство, как правило, оказывается заложником больших денег. На мой взгляд, в период СВО необходимо значительную часть билетного фонда наиболее популярных театров бесплатно направлять семьям наших бойцов. А также лучшим студентам театральных вузов. Так было бы справедливо", - написала Останина в своем Telegram-канале.

В среду, во второй день торгов, за места 20-21 в ряду А на постановку Юрия Григоровича "Щелкунчик" на 21 декабря в 19:00 мск на аукционе предлагалось 376 тыс. рублей. Торги еще продолжаются.

Во вторник почти все билеты на балет Чайковского с 17 по 20 декабря были раскуплены за пять часов. Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря в 10:00 мск. В момент старта продаж было доступно 349 билетов стоимостью от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

На аукционе самым дорогим за вторник оказался комплект билетов на 20 декабря, он обошелся покупателям в 510 тыс. рублей. В 2024 году максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре составила 400 тыс. рублей. В 2024 году билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре были раскуплены за две минуты после открытия продаж. Из-за такого большого ажиотажа, который сопровождается риском наткнуться на мошенников, культурное учреждение решило продавать билеты только на своем официальном сайте. В кассах билеты продаваться не будут.