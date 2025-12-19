Глава РАО заявила, что дети на зимних каникулах должны отдыхать

Занятия в этот период допустимы только по желанию и необходимости, подчеркнула Ольга Васильева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники - это в первую очередь время для восстановления сил и отдыха школьников. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, добавив, что при наличии у ребенка пробелов в знаниях родители могут использовать этот период для их устранения.

Читайте также

Магия ритуалов: что способствует волшебству в Новый год

"Ребенок должен отдыхать. Новогодние каникулы - то, чего ждешь всегда. Вы помните, как мы ждали Новый год? Мы знали, что после школьной елки обязательно наступят новогодние каникулы. Наступит время санок и лыж", - сказала она.

По словам Васильевой, занятия в этот период допустимы, но по желанию и необходимости. При этом читать детям нужно продолжать. Можно сконцентрироваться на приятной и интересной ребенку литературе.