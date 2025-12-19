В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение после ночной атаки БПЛА

Началось возобновление подачи других коммунальных ресурсов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение Ростова-на-Дону, где в результате ночной атаки БПЛА без света, воды и тепла остались свыше 150 многоквартирных домов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная ранее сообщала, что в результате атаки произошло аварийное отключением электроэнергии, остановлены котельные на улицах Таганрогской и Гагринской. Под отключение попали 158 многоквартирных домов в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.

"Электроснабжение потребителей в городе восстановлено. В настоящее время началось возобновление подачи других коммунальных ресурсов. Информация о функционировании школ и детских садов доводится через родительские чаты", - написал Скрябин в Telegram-канале.

В ночь на 19 ноября в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел обрыв высоковольтной ЛЭП, без света остались жители нескольких крупных районов города. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, электроснабжение отсутствует и в двух населенных пунктах вблизи Ростова-на-Дону. В Таганроге повреждены пять частных домов и три автомобиля.