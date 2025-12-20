В пекарню "Машенька" привезли ответные угощения от Путина

В частности, глава государства отправил корзину с вареньем и шоколадом

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ЛЮБЕРЦЫ /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Новогодние угощения от президента России Владимира Путина доставлены в пекарню "Машенька" в подмосковных Люберцах, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Как проходили "Итоги года" с Владимиром Путиным

Корзина с вареньем, шоколадом и другими угощениями стала ответным подарком Путина, который до этого получил от пекарни корзину с выпечкой. Поводом для обмена "вкусными поздравлениями" стало обращение владельца "Машеньки" Дениса Максимова на прямую линию.

Владелец пекарни Денис Максимов вместе со всей семьей встретил нарочного от главы государства с подарком у крыльца "Машеньки". "Спасибо большое", - сказал он, принимая корзину. "Для нас большая честь, что президент попробовал нашу продукцию", - добавил Максимов.

Поводом для обмена "вкусными поздравлениями" стало обращение владельца "Машеньки" на прямую линию.

19 декабря в эфире "Итогов года" Максимов рассказал Путину о своем небольшом семейном бизнесе и попросил прокомментировать ситуацию с налоговыми изменениями. Президент ответил ему, а кроме этого обратил внимание на ласковое название пекарни - "Машенька". Путин поинтересовался, в честь кого выбрано наименование, расспросил предпринимателя о выпечке и попросил прислать "чего-нибудь вкусненького" на пробу.

20 декабря пресс-служба президента опубликовал видео, как Путин в Кремле пробует выпечку, полученную из пекарни, и поздравляет владельца "Машеньки" с наступающим Новым годом.