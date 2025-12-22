Лимит на стоимость подарков для учителей могут пересмотреть

В Минпросвещения считают это возможным при условии положительного заключения антикоррупционной экспертизы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Лимит в 3 тыс. рублей на подарки учителям могут пересмотреть. Об этом говорится в официальном ответе Минпросвещения на соответствующий запрос председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (есть в распоряжении ТАСС).

В сентябре Нилов писал сообщал, что следует "иначе взглянуть на предельную сумму" на подарки для учителей и врачей, отметив, что эту инициативу планирует обсудить с экспертным сообществом.

Ранее ТАСС сообщал, что на направленный депутатом запрос ответило Минпросвещения РФ. "При условии положительного заключения антикоррупционной экспертизы, а также принимая во внимание общую экономическую ситуацию, Минпросвещения России считает возможным пересмотр предела допустимой стоимости подарка или цветов <…> для сотрудников образовательных организаций", - говорится в документе.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, учителям запрещено получать подарки от обучающихся и их родственников, кроме обычных подарков стоимостью не более 3 тыс. рублей.