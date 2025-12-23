Статья

Стратегическая авиация Первой мировой: почему "Илью Муромца" боялись на земле и в небе

Ежегодно 23 декабря отмечается День дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Прадедушкой современных стратегических ракетоносцев является самолет "Илья Муромец" конструкции Игоря Сикорского, поднявшийся в воздух более века назад. Во время Первой мировой войны "Муромцы" проводили дальнюю разведку и наносили бомбовые удары по важным целям, а многочисленные пулеметы защищали их от атак истребителей. ТАСС — о том, как появился и воевал первый в мире четырехмоторный самолет

Четырехмоторный самолет "Илья Муромец", 1914 год © ТАСС

Датой создания российской дальней (стратегической) авиации считается 23 декабря (10 декабря по старому стилю) 1914 года, когда по указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра самолетов "Илья Муромец". С 1999 года этот день является в Вооруженных силах Российской Федерации памятной датой.

"Летающий вагон"

Идея строительства многомоторного аэроплана появилась у Сикорского, когда в 1911 году он едва не погиб из-за остановки в воздухе двигателя его аппарата: как выяснилось, в карбюратор угодило насекомое. Авиаконструктор справедливо рассудил, что установка нескольких моторов повысит надежность летательных аппаратов. "Большая масса и скорость — вот залог будущности авиации, — доложил в 1913 году свои идеи Сикорский, занимавший тогда должность главного конструктора авиационного отдела Русско-Балтийского завода, на заседании Императорского русского технического общества. — Не нужно бояться больших тяжелых машин! Дайте им скорость, и вы пустите в воздух вагон. Сменяемость пилота в воздухе, независимость полета от остановки моторов, уход за ними в воздухе — вот громадные преимущества больших аппаратов".

Авиационные специалисты того времени не верили в возможность создания крупных самолетов с несколькими двигателями. Всего 10 лет назад впервые взлетел самолет братьев Райт. Считалось, что одномоторные аппараты тяжелее воздуха достигли своего предела по размерам и грузоподъемности, а роль "тяжеловозов" отводилась дирижаблям.

В марте 1913 года в воздух поднялся двухмоторный "Гранд" Сикорского массой 4 т, подтвердивший жизнеспособность концепции тяжелого самолета. Испытания показали, что мощности моторов не хватает — самолет не мог подняться выше 100 м. Однако Сикорский изначально предусмотрел установку еще двух двигателей в тандем к первой паре. Силовую установку "Гранда" модернизировали, и в мае того же года совершил полет первый в мире четырехмоторный самолет.

Помимо огромных размеров (верхнее крыло биплана имело размах 27 м) и силовой установки, "Гранд", переименованный в "Русского витязя", поражал воображение современников инновационной закрытой остекленной кабиной с широким обзором, в которой можно было стоять в полный рост. Перед ней находился открытый балкон, на нем для безопасных вечерних полетов установили прожектор. Освещаемая электричеством кабина, за которую самолет прозвали "летающим трамваем", была разделена прозрачной перегородкой на отсек для пилотов и салон для 10 пассажиров с плетеными креслами и столиком. За ним располагалась зона отдыха с софой, а также туалет. Механики могли подойти по крылу к двигателям для устранения неисправностей.

По нелепой случайности жизнь "Русского витязя" оказалась недолгой. 11 сентября 1913 года он участвовал в конкурсе военных самолетов, когда с пролетавшего аэроплана ему на крылья упал сорвавшийся с креплений двигатель. Сильно поврежденный аппарат решили не восстанавливать.

Рождение "стратега"

23 декабря 1913 года оторвался от земли самый большой на тот момент и первый в мире серийный четырехмоторный самолет — "Илья Муромец" с размахом крыла 32 м. Через два дня он взлетел с 10 пассажирами на борту, а масса полезной нагрузки составила немыслимые по тем временам 1,1 т. Самолет задумывался как пассажирский, однако еще до начала Первой мировой войны Главное военно-техническое управление заключило с Русско-Балтийским заводом контракт на постройку 10 аппаратов этого типа для нужд армии. В 1915 году в положении о сформированной эскадре воздушных кораблей были обозначены задачи тяжелых самолетов: разведка в глубоком тылу противника, разрушение военных объектов, удары по резервам, значительным скоплениям обозов и подвижных составов, борьба с вражескими летательными аппаратами.

Копия первого в мире четырехмоторного самолета "Илья Муромец" в музее ВВС в Монино © Николай Акимов/ ТАСС

В конце февраля 1915 года гиганты приступили к боевой работе. "Илья Муромец" с собственным именем "Киевский" (название он получил в довоенные годы в честь рекордного перелета из Санкт-Петербурга в Киев и обратно) несколько раз отправлялся бомбить станцию Вилленберг в Восточной Пруссии (территория современной Польши). За два дня на крупный железнодорожный узел противника было сброшено почти полтонны бомб, разрушено несколько зданий, уничтожены товарные вагоны, ранен комендант станции, личный состав понес потери. Налеты произвели сильный психологический эффект: донесение штаба армии сообщало, что в городе царила паника, в ясную погоду жители укрывались в подвалах. При этом "Илья Муромец", забиравшийся на высоту до 3,2 км, был недосягаем для зенитного огня, сохраняя высокую точность бомбометания.

6 апреля 1915 года "Киевский" громил железнодорожные коммуникации к северу от Варшавы, сбросив 17 бомб, в то время как другой аппарат эскадры воздушных кораблей 20 бомбами нанес удар по немецкому аэродрому западнее нынешней польской столицы, повредив вражеские самолеты. На следующий день два огромных самолета засыпали бомбами станцию Зольдау, поразив несколько железнодорожных составов. 11 апреля досталось станции города Нейденбург: боеприпасы двух бомбардировщиков (включая мощнейшую по тем временам 82-килограммовую авиабомбу) разрушили железнодорожные пути и вокзальные сооружения.

5 июля 1915 года германские пилоты, предпочитавшие не связываться с хорошо вооруженными "ризенфлюгцойгами" (нем. "гигантский самолет" — так уважительно немцы именовали русские многомоторные бомбардировщики), решились атаковать "Киевский". Двухместный "Альбатрос" обогнал "Илью Муромца", возвращавшегося с задания, и меткой очередью пробил его топливные баки, радиаторы, бензопроводы, разбил остекление. Как назло, в этот вылет экипаж бомбардировщика решил взять на борт побольше бомб и горючего, оставив пулеметы на земле. Экипаж "Ильи Муромца" открыл ответный огонь из карабинов и единственного пулемета (который вскоре заклинило), а присутствовавшие на борту по очереди руками затыкали пробоины в топливной системе, пытаясь сохранить вытекающий бензин. Тем временем появился второй немецкий самолет. Его пули пробили маслобак одного из двигателей. Когда "Киевский" почти пересек линию фронта, его атаковал третий немец. "Илье Муромцу" удалось благополучно совершить вынужденную посадку, впоследствии он был списан. С той поры экипажи начали брать с собой пулеметы и солидный боезапас. В поздних вариантах самолета число пулеметов доходило до восьми.

Хотя последующее Великое отступление российской армии 1915 года отодвинуло линию фронта далеко на восток, новое русское оружие доказало свою эффективность. За 1915 год эскадра совершила около 100 боевых вылетов, сбросив на противника почти 20 т боеприпасов.

Чем может закончиться попытка атаковать огромный русский самолет, было наглядно продемонстрировано 2 июля 1916 года. Вражеский скоростной истребитель-моноплан зашел в хвост "Муромцу", выполнявшему боевую задачу, и с дистанции до 800 м открыл по нему огонь. Экипаж бомбардировщика дружно ответил из трех пулеметов. Почти сразу истребитель завалился набок, начал падать и разбился.

Всего за годы войны "Муромцы" сбили два десятка атаковавших их самолетов. По боевым причинам был потерян лишь один бомбардировщик, хотя "Ильи Муромцы" неоднократно терпели аварии при посадке.

Самолеты вытесняют дирижабли

Российские многомоторные бомбардировщики постоянно улучшались по результатам боевого применения: менялась конструкция, устанавливались новые двигатели, увеличивалось остекление. Если изначально бомбовая нагрузка сбрасывалась с помощью ручного механического привода, то в 1916 году на "Илье Муромце" впервые в мире появился электросбрасыватель. Артиллеристы изготовили для бомбардировщика прибор для учета бокового ветра "Ветрочет", позволявший точно поражать цель при заходе с любого направления (до этого самолеты сбрасывали боеприпасы только в плоскости ветра или совершали несколько пристрелочных бросков).

Еще во время работы над "Грандом" у Сикорского возникла идея установить на самолет пушку для борьбы с дирижаблями, применявшимися Германией в качестве стратегических носителей авиабомб. К примеру, в марте 1915 года немецкие "цеппелины" бомбили Париж, вызвав панические настроения у жителей французской столицы. В том же году воздушному нападению подвергся Лондон. Ни зенитная артиллерия, ни самолеты не могли тогда эффективно бороться с гигантскими аппаратами легче воздуха. В августе 1914 года на одном из самолетов "Илья Муромец" проходила испытание 37-миллиметровая скорострельная пушка Гочкиса. Несмотря на эффектность стрельбы в вечернем небе, не удалось достичь приемлемой кучности, опыты не получили продолжения. Огромные неповоротливые дирижабли, наполненные легковоспламеняющимся водородом, к концу Первой мировой войны перестали представлять серьезную угрозу, превратившись в легкую добычу стремительно развивающихся самолетов-истребителей.

Виктор Бодров

Использованы материалы книг В.Б. Шаврова "История конструкций самолетов в СССР до 1938 г.", М.А. Хайрулина "Илья Муромец". Гордость русской авиации"