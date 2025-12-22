Гинцбург планирует продолжать работать и посвятить больше времени науке

Экс-глава НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи отметил, что теперь у него нет финансовой подписи и "это очень хорошо"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший глава НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург планирует в дальнейшем больше времени уделять научным разработкам, об этом он сообщил ТАСС.

"Я продолжу заниматься тем же. Единственная разница - у меня финансовой подписи теперь нет, это очень хорошо. Так что больше смогу посвящать времени научным проблемам", - сказал он.

Ранее новым руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России стал академик РАН Денис Логунов, до этого занимавший должность заместителя директора по научной работе. Гинцбург, ранее занимавший должность руководителя центра, продолжит там работу в качестве научного руководителя.