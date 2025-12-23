В Ульяновске нашли авторов сообщения Путину о жизни, "как в XIX веке"

Обращение поступило от жителей поселка Ульяновка Ленинградской области, но произошла опечатка

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Сообщение президенту России Владимиру Путину на прямую линию о жизни, "как в XIX веке", поступило не из города Ульяновска, а из поселка Ульяновка Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ульяновска.

"Буквально час назад одна из авторов сообщения позвонила в приемную главы Ульяновска Александра Болдакина. Она сообщила, что обращение было от жителей поселка Ульяновка Ленинградской области, но произошла опечатка", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы добавил, что жители поселка хотели сообщить о проблемах с отключением электроэнергии. "Авторы обращения теперь очень переживают, что их вопрос не смогут решить из-за произошедшей ошибки", - уточнил он.

Путин на "Итогах года" обратил внимание на сообщение, в котором говорилось, что в Ульяновске живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил, что "надо пометить и понять, о чем речь".

После "Итогов года" администрация Ульяновска попросила отправивших сообщение выйти на связь и рассказать, что имелось в виду. Глава города заявил, что готов лично встретиться с автором и попросил написать ему в соцсетях.