Официальная полигамия, булочки с термитами и срок за колдовство. Как живут в ЦАР

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) проживает около ста народностей, христиане, мусульмане и даже пигмеи — самые маленькие люди в мире. О том, что они едят, во что верят, как создают семьи и что случилось с гориллой, выпившей чан самогона, рассказал ТАСС пресс-секретарь российского посольства в стране Владислав Ильин

"95% африканцев — верующие. Но это специфичная форма верований, потому что происходит наслоение анимизма (вера в существование душ и духов — прим. ТАСС) на христианство либо ислам. Они верят в талисманы, амулеты. Талисман — это обычный мешочек, куда кладут какую-то траву, песок или кости. И они либо на удачу, либо для повышения потенции и прочих прелестей в жизни. Когда была гражданская война, боевики группировки "Антибалака" проводили особые обряды и на автоматы навязывали талисманы, которые, как считалось, оберегают их от пуль. И по одной из версий, само название группировки "Антибалака" — это "Анти-баль-АК", то есть против пуль АК (автомат Калашникова — прим. ТАСС). Но талисманы им не помогли", — говорит Ильин.

Столица ЦАР — Банги — стоит на реке Убанги, но местные жители почти не плавают. Все дело в талимби — это колдуны, которые перевоплощаются в крокодилов, и, когда человек приходит на реку, талимби утаскивают его под воду и убивают. Но талимби забирают не всех, а только тех, кто кого-то обидел, не вернул долг, что-то украл или совершил другое порицаемое действие, отмечает Ильин.

В ЦАР верят в колдовство. Это явление популярное, к колдунам ходят, чтобы они помогли решить финансовые проблемы, поспособствовали карьерному росту или навели порчу на недруга. Государство борется с этим явлением, в уголовном кодексе колдовство вынесено в отдельный состав преступления. "Околдованный" может обратиться в полицию, которая начнет расследование, и при наличии "доказательств" колдун отправится в тюрьму.

"Я наталкивался на отчет ООН о том, что в одной из префектур ЦАР умер пожилой центральноафриканец. У него в доме нашли дорожку муравьев, которая тянулась от соседа. Полиция решила, что сосед каким-то образом навлек на него смерть. После расследования сосед получил реальный тюремный срок", — говорит Ильин.

"А еще местные не очень любят, когда посторонние их фотографируют, потому что считают, что по фотографии у них крадут часть души", — добавляет собеседник.

Легализованное многоженство

"Согласно семейному кодексу, многоженство легально, причем даже у христиан. Но обязательно, чтобы старшая жена дала разрешение, чтобы муж взял себе еще одну жену. Христианская церковь тут относится к этому терпимо, потому что они считают, что это "африканские ценности, и мы их будем защищать", — рассказывает Ильин.

Всего центральноафриканский мужчина может иметь до четырех жен. В таком случае обычно каждая жена живет на своем этаже дома, и каждой должно уделяться одинаковое количество тепла и заботы. Если сегодня пообедал с одной женой, то на следующий день обязан со второй, потом с третьей и так далее.

Если парню понравилась девушка, то, как правило, он приглашает ее на обед в кафе, с чего и начинается общение. Однако здесь в порядке вещей, что девушки открыто просят у своих ухажеров крупные суммы денег, например на оплату обучения в университете, постройку дома или на лечение родственников. Такая финансовая помощь считается вполне нормальным проявлением романтического интереса со стороны мужчины. Вступать в брак в ЦАР можно с 16 лет.

"Белый мужчина для местных девушек — очень желанный трофей. Потому что это источник финансовой стабильности и возможность изменить свою жизнь к лучшему", — говорит Ильин.

Многие люди в ЦАР не знают, сколько точно им лет. С одной стороны, это связано со слабой развитостью государственных услуг и невозможностью повсеместно оформить свидетельство о рождении, а с другой стороны — с высокой детской смертностью. Пока ребенок не доживет до пяти лет, многие родители не торопятся оформлять свидетельство о рождении. При этом в семьях обычно много детей, доходит до 10–12. Мелким шрифтом в свидетельстве о рождении также написано, что в случае, если мать и отец являются близкими родственниками, имя отца в свидетельстве не указывается.

Копченые крысы и булочки с термитами

"Здесь едят курицу, говядину, свинину едят в меньшей степени из-за свиной чумы. Также едят местных древесных крыс, они побольше, чем обычные. Их коптят, это такая форма консервации. Обезьян и крокодилов тоже едят. Даже летучих мышей: сбивают их из рогаток прямо на лету. Еще я пробовал термитов, это была такая булочка как с изюмом, только с термитами. А еще в июле здесь сезон гусениц, на вкус они напоминают печень", — говорит Ильин.

Но основное блюдо центральноафриканца — это маниока, которая растет в стране повсеместно и очень просто культивируется. В ее корнях содержится много крахмала, их высушивают, перемалывают, а потом делают из муки своеобразные батончики, которые варятся в листьях. Едят это вместо хлеба.

"В условиях, когда население живет на $2 в день, купил за 50–100 франков КФА (примерно 7–14 рублей — прим. ТАСС) этот батончик и будешь сыт целый день", — говорит Ильин.

У некоторых местных жителей пользуется популярностью крепкий алкоголь в пакетиках, соединенных между собой. Это называется "ванава". Российские специалисты, работающие в регионе, иронично называют эти пакетики "пополняшками".

"У меня младший брат даже сочинил стихотворение про ЦАР: "Есть одна страна такая, в ней люди добрые живут, маниоку запивают тем, что "ванава" зовут", — улыбается Ильин.

Горилла и самогон

"В столице в музее Баганды стоит чучело гориллы. Однажды эта горилла вышла из леса в деревню, она была очень злая, и люди, естественно, разбежались. Горилла увидела чан, в котором готовился самогон, и выпила его, после чего разозлилась еще сильнее и начала крушить постройки. Пришлось ее убить, и теперь она стоит в музее и является жемчужиной коллекции", — отмечает собеседник.

А в начале 2000-х в пределы Банги заплыл бегемот, уже к вечеру в ресторанах столицы подавали блюда из его мяса.

Пигмеи

"Они живут в лесах, занимаются охотой и собирательством и внешне сильно отличаются от банту (местная народность, основное население ЦАР — прим. ТАСС). Они низкорослые, морщинистые. Некоторые правозащитные европейские организации даже бьют тревогу, что права пигмеев ущемляются в ЦАР, в том плане, что пигмеи не получают те же права при поступлении на работу, не имеют доступа к госслужбе, не имеют доступа к образованию", — говорит Ильин.

Он с иронией отмечает, что европейцы считают всех жителей ЦАР одинаковыми. Вряд ли самих пигмеев вообще спрашивали, хотят ли они променять свой привычный первобытный образ жизни на госслужбу и школу.

"Ходит легенда, что они умеют приручать слонов. Вообще, говорят, что африканские слоны очень злобные и не подлежат приручению, а есть народы, которые могут с ними взаимодействовать", — продолжает собеседник.

Отношение к русским и французам

"К русским относятся очень доброжелательно, хорошо, даже президент сказал, что если бы не русские в 2020–2021 годах, то последствия для страны и него самого были бы катастрофическими", — говорит Ильин.

Основным средством распространения информации в ЦАР является радио. Поэтому, несмотря на низкую грамотность населения, жители достаточно хорошо осведомлены о роли россиян в пресечении попытки госпереворота в 2020 году.

"В местном наречии санго есть термин, обозначающий европейцев, — мунджу. Мунджу для них долгое время ассоциировался с господином, то есть существует определенное уважение, что если ты мунджу, то он должен тебе показывать свое почтение, но мунджу, в свою очередь, должен защищать его, обеспечить его благосостояние, чтобы он ни в чем не нуждался. Если у него какие-то проблемы, ты должен заступиться за него", — говорит Ильин.

Дорожное движение

"В столице есть два светофора, но они не работают. Дорожное движение регулируется по праву сильного: чем больше у тебя машина, тем больше шансов. Если происходит ДТП, местные собираются и вместо того, чтобы вызвать скорую или полицию, начинают бурно дискутировать, кто виноват", — говорит Ильин.

Скорая на место ДТП обычно не приезжает, и пострадавших везет в больницу либо виновник аварии, либо проезжающие мимо.

