Георг, он же Джордж, он же Георгий: как британский разведчик работал на КГБ

Получил имя в честь британского короля, прошел Вторую мировую войну, был резидентом секретной британской службы, но сделал выбор в пользу работы на Советский Союз, куда после разоблачения бежал из лондонской тюрьмы. Жизнь Джорджа Блейка похожа на невероятный шпионский роман. 26 декабря — пять лет со дня смерти одного из самых легендарных советских разведчиков. О его жизни — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Джордж Блейк © Борис Кавашкин/ ТАСС

За жизнь Блейк сменил несколько имен. Родился он Георгом Бехаром. Первые годы провел в Роттердаме, но в подростковом возрасте уехал учиться в Египет, откуда был родом его отец. Тот период во многом предопределил судьбу будущего разведчика: в Каире он сдружился с двоюродным братом — Анри Кюриэлем — одним из основателей Коммунистической партии Египта.

Веру в идеи марксизма не пошатнуло ни обучение в британской школе, ни служба в Королевском военно-морском флоте, куда он поступил уже под материнской фамилией Блейк, ни поступление на службу внешней разведки Великобритании MI6.

Его первым серьезным заданием стала работа в Корее, куда он отбыл в 1948 году под прикрытием вице-консула. Задача Блейка состояла в сборе разведданных о Северной Корее, Китае и Советском Союзе. Вскоре после начала войны на полуострове он был взят в плен. Во время контрнаступления "южан" Блейка поразила их жестокость. То время он вспоминал так: "Безжалостные бомбардировки маленьких корейских деревень огромными американскими "летающими крепостями".

В плену британец убедился в верности коммунистического пути развития общества. "Мне стало стыдно за то, что я принадлежу к этим могущественным, технически превосходящим странам, сражающимся против людей, которые казались мне беззащитными, — объяснил он принятое тогда решение работать на Советский Союз. — Я чувствовал, что нахожусь не на той стороне. Что для человечества было бы лучше, если бы коммунистическая система восторжествовала, что это положило бы конец войне".

Еще перед отправкой в Корею Блейк познакомился с советской культурой в Кембридже, куда его отправили изучать русский язык, что тоже подтолкнуло его к решению стать агентом Кремля.

От героя до узника

В Британию Блейк вернулся сразу после освобождения. Вернулся героем. И вскоре был отправлен MI6 на задание в Берлин, где в его задачу входила вербовка советских офицеров в качестве двойных агентов. Получилось, что занимался он там обратным. Установив контакт с КГБ, ему удалось сорвать несколько западных операций. Самые известные — "Золото" и "Серебро", которые были направлены на прослушку телефонных линий советских военных в Берлине и Вене.

Есть предположение, что за девять лет Блейк выдал КГБ информацию о примерно сорока агентах MI6 и сорвал множество операций британской разведки в Восточной Европе. Сам он даже потерял счет проделанной работе. "Я передал так много, что даже уже не знаю, что именно", — сказал он однажды, предположив, что выдал советской стороне информацию о 500 британских агентах.

Разоблачить советского агента помог Михаил Голеневский — сотрудник польской разведки, бежавший в США. В 1961 году Блейка под предлогом получения нового назначения отозвали в Лондон из Бейрута, где он изучал арабский язык. Последовали арест, признание и приговор — разведчику дали 42 года тюрьмы.

Тюрьма Уормвуд-Скрабс, 1966 год © Dennis Oulds/ Central Press/ Getty Images

Без учета пожизненных заключений это был самый длительный срок, когда-либо вынесенный британским судом. Газеты тогда писали, что Блейк получил по году за каждого из агентов, которые были им разоблачены.

Мириться с приговором Блейк не стал — спустя пять лет он бежал из лондонской тюрьмы Уормвуд-Скрабс. Помогли три других заключенных — столь длительный тюремный срок Блейка они сочли бесчеловечным. План был осуществлен 22 октября 1966 года. Выбравшись из камеры, разведчик добрался до тюремной стены, у которой его ждала веревочная лестница — ее перебросил еще один автор задумки Шон Бурк. Во время побега Блейк сломал запястье, но травма и погоня не помешали ему перебраться через Ла-Манш и после в фургоне добраться до Западной Германии, где его сумели переправить через границу.

Интересно, что двух авторов плана побега в итоге оправдали присяжные, а Бурк остался на свободе благодаря решению Ирландии не выдавать его Соединенному Королевству.

Жизнь Георгия Ивановича

Специальным указом Президиума Верховного Совета СССР Блейку было присвоено советское гражданство, жизнь он продолжил под именем Георгий Иванович Бехтер. На новой родине он занимался переводами произведений Владимира Ленина, работал в Институте мировой экономики и международных отношений, изучал проблемы Ближнего и Среднего Востока. На протяжении ряда лет был автором и англоязычным редактором ежегодника "Разоружение и безопасность", принимал участие в подготовке кадров Службы внешней разведки России.

Даже после развала СССР он остался верен идеям коммунизма, который он называл "великим экспериментом человечества, направленным на создание более справедливого общества, на создание, по сути, царства Божьего в этом мире".

В Британии у Блейка осталось трое детей, в СССР он женился еще раз — на Иде Кареевой, матери его четвертого ребенка.

Джордж Блейк © Central Press/ Hulton Archive/ Getty Images

Георгий Иванович выпустил несколько воспоминаний, участвовал в съемках документальных телефильмов. На Западе о разведчике было написано несколько книг. В день 85-летия полковник внешней разведки Блейк был награжден орденом Дружбы.

Скончался 26 декабря 2020 года в Москве на 99-м году жизни. Похоронен с воинскими почестями на Троекуровском кладбище.

Блейк до последнего отрицал, что был предателем. Он отмечал, что никогда не чувствовал себя британцем. "Чтобы предать, сначала нужно стать частью общества. Я никогда не был частью общества", — говорил полковник.

Артем Кузнецов