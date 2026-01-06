На Херсонщине отказались от рождественской службы в прифронтовых храмах

Речь идет о церквях, расположенных в 15-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения

ГЕНИЧЕСК, 6 января. /ТАСС/. Рождественская служба не будет проводиться в православных храмах в 15-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС) на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Ранее глава региона также отменил указ, приостанавливающий действие комендантского часа на Рождество. По словам Сальдо, решение связано с ударом со стороны Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь - тогда указ о приостановке действия комендантского часа был в силе.

"В прифронтовой 15-километровой зоне богослужений в храмах не будет. Мы не можем подвергать риску жизни людей. В населенных пунктах от 15 до 30 км от линии соприкосновения службы состоятся внутри храмов с ограниченным количеством молящихся. В районах, удаленных более чем на 30 км, службы пройдут без ограничений, но по окончании комендантского часа", - написал он в своем Telegram-канале.

Аналогичные меры безопасности на Рождество были приняты в соседней Запорожской области, о чем сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. Погибли 29 человек, в их числе двое детей. Следователи установили личности 12 погибших. Всего пострадали не менее 60 человек.