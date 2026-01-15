Статья

Гроза "невидимок" и баллистических ракет: Петр Грушин и его разработки

15 января 2026 года исполнилось 120 лет со дня рождения конструктора авиационной и ракетной техники Петра Грушина. Его ракеты надежно защитили небо нашей страны, существенно повлияли на войну во Вьетнаме и впервые сбили самолет-"невидимку". ТАСС вспоминает конструктора и его работы

ЗРК С-25 "Беркут" © Валентин Соболев/ ТАСС

"Неожиданно я услышал глухой взрыв и увидел оранжевое сияние. Самолет вдруг наклонился вперед носом, и, как кажется, у него отломились крылья и хвостовое оперение. Господи, в меня попали!" — когда пришла пора писать мемуары, именно так вспоминал о случившемся с ним в глубине территории Советского Союза 1 мая 1960 года пилот американского самолета-шпиона U-2 Фрэнсис Гэри Пауэрс.

"Было что-то бесконечно зловещее и жуткое в той безликой деловитости, с которой приближалась выпущенная в вас ракета. Она летит на вас, она намерена вас убить... Эти ракеты действительно вызывали ужас. Случалось, что они делали христианина из закоренелого язычника", — это уже из воспоминаний летчика — аса войны во Вьетнаме, американского бригадного генерала Робина Олдса.

"Всех охватила ужасная паника. Самым страшным было то, что ракеты мчались к нам с двух сторон, а мы не знали, сколько их. Я тут же освободился от пары бомб и бросил самолет на крыло. В этот момент в нас угодила первая ракета. Что там творилось, я не представляю, но удар был ужасный. После этого мы планировали минуту или две, после чего нас настигла вторая ракета, превратившая самолет в груду падающих обломков", — эти воспоминания принадлежат британскому лейтенанту Кларку, пилоту истребителя-бомбардировщика Tornado, сбитого 14 февраля 1991 года в небе над Ираком.

"Мой самолет был поражен настолько внезапно, что система оповещения об атаке даже не успела сработать. Я даже не помню, как рванул рычаг катапульты", — так вспоминал Дейл Зелко, пилот американского самолета-"невидимки" F-117A, о событии 27 марта 1999 года неподалеку от деревни Будановцы под Белградом.

Несмотря на то что эти события разделяют десятилетия и континенты, их непременным участником являются зенитные управляемые ракеты, созданные под руководством Петра Дмитриевича Грушина.

Авиамоделист, студент

Путь будущего ученого к конструкторским вершинам был похож на большинство судеб ракетчиков его поколения. Он родился 15 января (2 января по старому стилю) 1906 года в городе Вольске Саратовской губернии в многодетной семье Грушиных. Семья жила в деревянном одноэтажном доме. Отец был рабочим-плотником, мать — домохозяйкой. Петр был третьим ребенком в семье, у него были две старшие и две младшие сестры.

В 1914 году Петр Грушин пошел учиться в церковно-приходскую школу, работавшую при Покровской церкви, в 1917-м поступил в городском училище, откуда в 1921 году перешел в профтехшколу, после окончания которой в 1925 году поступил на работу на цементный завод. Еще через год он переехал в Марксштадт (ныне Маркс, райцентр Саратовской области), где устроился на другое предприятие.

К этому времени Грушин стал среди местной молодежи признанным авторитетом в вопросах авиации и авиамоделизма. Начало увлечению положило знакомство с журналом "Самолет", на страницах которого он увидел рисунок простейшей авиамодели и краткое руководство по ее изготовлению. Другое поворотное событие в судьбе Грушина произошло, когда он стал свидетелем посадки группы самолетов Р-1 на окраине Вольска.

Петр Грушин © Черединцев Валентин/ ТАСС

После близкого знакомства с самолетами и общения с их пилотами он принял решение поступать в Самарское училище военных летчиков, однако не прошел медкомиссию. Грушин вернулся в Вольск, устроился на кожевенный завод, где стал кандидатом в члены ВКП(б). Летом 1928-го райком комсомола отправил его на учебу в Ленинград, где он стал студентом группы гидроавиации кораблестроительного факультета Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). С энтузиазмом учившийся Грушин быстро стал отличником, сочетая учебу с общественной и изобретательской работой. Так, в период учебы в Ленинграде Грушин подал в Комитет по делам изобретений ВСНХ СССР шесть заявок на выдачу патентов на изобретения в области авиации.

​​​​В сентябре 1930 года ленинградские студенты авиационных специальностей были переведены в Москву, в только что созданный авиационный институт — МАИ. "В те годы мы табунками бегали за маститыми учеными и конструкторами, стремясь узнать как можно больше о полюбившемся нам деле", — вспоминал Грушин. В разные годы его учителями и наставниками становились известный авиаконструктор Дмитрий Григорович, молодой, но уверенно набиравший силу Сергей Ильюшин, ученый Борис Юрьев... Знакомство с их опытом и знаниями позволили Грушину обрести собственный творческий почерк, основными чертами которого стали отказ от привычного и смелость в выборе новых решений.

Авиаконструктор

Дипломным проектом Петра Грушина с друзьями-студентами в 1932 году стал проект легкомоторного самолета "Бригадный". Осенью того же года разработка получила вторую премию Осоавиахима, третья же досталась молодому инженеру Сергею Королеву — будущему знаменитому конструктору ракетной техники — за проект самолета из легкого сплава.

Затем Грушин, уже работая в МАИ по приглашению Григоровича, участвовал в создании самолета для сверхдальних перелетов "Сталь-МАИ" с широким использованием нержавеющей стали вместо алюминия. Другими работами стали модернизация учебного самолета У-2 для установки на нем малогабаритной паровой турбины (в 1930-е такая силовая установка считалась перспективной), разработка проекта истребителя с инновационной в то время динамореактивной пушкой. В 1936 году в МАИ под руководством Грушина был построен легкомоторный самолет "Октябренок" по тандемной аэродинамической схеме, в которой подъемную силу создают два расположенных одно за другим крыла примерно одинаковой площади. Летные качества самолета получили высокую оценку испытателя Петра Стефановского.

Удача с "Октябренком" позволила Грушину приступить к созданию скоростного небронированного штурмовика "Ш-Тандем". Тандемная схема позволила разместить в хвостовой части самолета башню стрелка для эффективной обороны всей задней полусферы. Самолет совершил первый полет в декабре 1938 года, прошел всю положенную программу испытаний, показав высокие характеристики, однако в серию не пошел.

Полученный опыт конструктор использовал при создании ближнего бомбардировщика ББ-МАИ. Однако его постройка затянулась, а Грушина назначили главным конструктором КБ Харьковского авиазавода №135. На новом посту он обеспечивал серийный выпуск легких бомбардировщиков ББ-1 (Су-2). Одновременно в заводском конструкторском бюро приступили к созданию дальнего одноместного истребителя сопровождения ДИС-135 (Гр-1), который к середине июня 1941 года был готов к испытаниям. Дальнейшие работы прервала начавшаяся Великая Отечественная война.

Очередным назначением конструктора стало КБ Семена Лавочкина, работавшее в Горьком (ныне Нижний Новгород), где летом 1942 года начался запуск в серию истребителя Ла-5. Грушину поручили обеспечить выполнение этой работы в качестве заместителя главного конструктора.

Истребитель Ла-5 © Госкаталог/ СПб ГБУ "Историко-литературный музей города Пушкина"

Весной 1943-го Грушина перевели в Москву главным инженером на завод №381, где он принял участие в совершенствовании и развертывании серийного выпуска истребителей Ла-7. В 1946 году конструктор ненадолго возглавил завод №381, где шла подготовка к серийному изготовлению истребителя И-250 и опытных образцов реактивного истребителя Ла-150.

Конструктор ракет

В 1950-е годы Грушину, который всю жизнь стремился к созданию самолетов, поручили заняться делом совершенно противоположным — разработкой зенитных управляемых ракет (ЗУР), предназначавшихся для уничтожения самолетов. Он оказался практически у истоков создания этого вида оружия.

В 1951 году Грушина назначили первым заместителем Лавочкина, в КБ которого в то время создавались ракеты для первой отечественной зенитной ракетной системы С-25 "Беркут". Эта работа велась в едва ли не более высоком темпе, чем в военные годы. Иосиф Сталин, лично поставивший эту задачу в августе 1950-го, потребовал, чтобы "ракета для ПВО была сделана за год". И уже в июле 1951 года на полигоне начались ее испытания, а 26 апреля 1953 года состоялся первый перехват воздушной цели — четырехмоторного бомбардировщика Ту-4 в варианте мишени.

В ноябре 1953 года Петр Грушин возглавил новое ОКБ-2 (с 1966 года — Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) "Факел", ныне в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"), созданное для разработки новейших образцов ракетной техники и прежде всего зенитных управляемых ракет.

Первая ЗУР ОКБ-2 имела обозначение 1Д и была принята на вооружение войск ПВО страны 11 декабря 1957 года в составе одного из первых в мире передвижных зенитных ракетных комплексов СА-75. В дальнейшем многочисленные модификации этой ракеты (11Д, 13Д, 20Д и другие) находились на вооружении десятков стран мира, а одной из них (13ДМ) был вооружен Военно-морской флот СССР.

Разработка 1Д началась с момента основания ОКБ-2. Именно этой ракете было суждено стать визитной карточкой КБ П.Д. Грушина. Ее отличали инновационные решения в сочетании с уже отработанными технологиями, стремление к максимальной эффективности при минимальной стоимости и простоте эксплуатации.

25 июля 1958 года за создание 1Д Грушину было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награду ему вручил лично советский лидер Никита Хрущев, приехавший с этой целью на предприятие.

ЗРК С-75 © Николай Акимов/ ТАСС

Ракетам комплекса СА-75 довелось первыми в мире поразить реального воздушного противника. Их первый боевой пуск состоялся 7 октября 1959 года, когда в небе над Китаем был сбит тайваньский высотный самолет-разведчик RB-57D американского производства. 16 ноября 1959 года ими была уничтожена первая цель над нашей страной — находившийся на высоте 28 км разведывательный воздушный шар. Однако особую известность получило уничтожение американского самолета-разведчика Lockheed U-2 с пилотом Пауэрсом в районе Свердловска (ныне Екатеринбург) 1 мая 1960 года. Это положило конец бесцеремонным и безнаказанным полетам ЦРУ над Советским Союзом.

Другим ярким этапом биографии этих ракет стало их использование во время войны во Вьетнаме. Здесь начиная с 24 июля 1965 года ими было уничтожено свыше тысячи американских бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей.

Следующей ракетой, созданной в МКБ "Факел" и также получившей широкую известность, стала двухступенчатая твердотопливная ракета малой дальности 5В24 (4К90 и другие ее модификации), которой были вооружены войска ПВО страны и боевые корабли Военно-морского флота. В конструкции этой ракеты также использовался ряд оригинальных решений. Ракеты с успехом применялись в боевых действиях на Ближнем Востоке в начале 1970-х годов, где они получили самую высокую оценку специалистов.

Опережая время

Наряду с этими широко известными ракетами под руководством Грушина был разработан и ряд других ракет, оставивших заметный след не только в деятельности предприятия, но и в развитии ракетной техники.

В этой связи особо следует выделить ракету В-1000, которая была создана для первого в нашей стране экспериментального полигонного комплекса средств противоракетной обороны — системы "А". При создании этой ракеты специалистами "Факела" совместно с ведущими научно-исследовательскими организациями страны был решен целый ряд уникальных по своей сложности задач. Несмотря на крайне напряженные сроки, отведенные на разработку В-1000, уже 13 октября 1957 года начались ее летные испытания. 4 марта 1961 года эта ракета впервые в мире осуществила перехват и поражение осколочной боевой частью боеголовки баллистической ракеты большой дальности Р-12, двигавшейся со скоростью более 3 км/сек.

В последующие годы на предприятии был создан целый ряд высокоэффективных ракет для противоракетной обороны страны. Наибольшую известность среди них получили ракеты 5В61 и 51Т6, входившие в состав систем ПРО Московского промышленного района.

Противоракета 5В61/А-350Ж © Егоров Василий/ ТАСС

Заметный след в работе конструктора оставило и создание зенитных ракет с ракетно-прямоточными двигателями — 17Д, 18Д и 22Д. Последняя разгонялась до 4,8 скорости Маха — значительное достижение для того времени.

Имея огромный талант конструктора и инженера, Петр Грушин обладал еще и уникальной интуицией, которая позволяла ему уверенно идти против установившихся воззрений, смело двигаться вперед и направлять коллектив своего и других предприятий на реализацию оригинальных идей.

В 1960-е годы на предприятии было создано целое семейство зенитных ракет, отличавшихся чрезвычайно широким спектром характеристик. Эти ракеты позволили поднять возможности ПВО страны на качественно новый уровень.

На то время приходится разработка уникальной по боевым возможностям ракеты 5В21 для зенитного ракетного комплекса большой дальности: она должна была поражать воздушные цели на дальностях свыше 150 км, которые двигались со скоростями до 3,5 тыс. км/ч на высотах до 35 км. Для поражения целей на подобной дальности наряду с другими новшествами впервые в нашей стране было применено самонаведение с помощью радиолокационной полуактивной головки. Эта ракета комплекса С-200 защищала небо не только нашей страны, но и Сирии, Ливии, других государств. Ее последние модификации были способны поражать цели на дальностях до 300 км.

В октябре 1991 года 5В21 стала ракетой-лабораторией, на борту которой был испытан в полете первый в мире водородный гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, созданный специалистами Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ).

В 1960-е годы в МКБ "Факел" была создана и ракета 9М33, вошедшая в состав самоходного зенитного ракетного комплекса сухопутных войск малой дальности "Оса" и корабельного комплекса "Оса-М". 9М33 продолжает находиться на вооружении не только в нашей стране, но и в десятках стран Европы, Азии и Африки, неоднократно использовалась в локальных войнах и конфликтах.

Новый этап развития

1970–1980-е годы стали для Грушина и возглавляемого им предприятия временем подъема на качественно новую ступень. Именно в эти годы здесь были созданы зенитные ракеты для систем С-300П, "Тор", "Риф", "Клинок", ставшие яркими представителями нового поколения этого вида оружия.

Пусковые установки ЗРК С-300П © Минобороны РФ/ ТАСС

При создании ракеты средней дальности 5В55 для системы ПВО С-300П и корабельного комплекса "Риф" на "Факеле" был глубоко проанализирован весь предыдущий опыт подобных разработок, выявлены основные тенденции развития ракетной техники, в том числе и стремление разработчиков зенитных ракетных комплексов к достижению их максимальной скорострельности и высокой эксплуатационной надежности.

В итоге появилась ракета, имеющая минимальное время реакции, повышенную боеготовность, минимальную ближнюю границу пуска, высокую помехозащищенность, простую систему перезарядки. Одним из важных решений стала "упаковка" ракеты в транспортно-пусковой контейнер, куда ракета попадает еще на заводе и откуда стартует к цели. Пионером возглавлявшееся Грушиным предприятие стало и в деле использования вертикального старта ракеты из контейнера с помощью катапультирующего устройства — маршевый двигатель 5В55 запускается лишь на высоте порядка 20 м. В начале 1990-х в войсках ПВО и на флоте появилась ракета 48Н6Е, по конструкции, габаритам и весу аналогичная 5В55, но с почти вдвое большей дальностью полета, возросшей эффективностью. 48Н6Е способна перехватывать даже тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты.

Дом, который построил Грушин

Успехи конструктора в создании ракетного оружия не раз отмечались самыми высокими наградами. В 1962 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1966-м — академиком АН СССР. В апреле 1966 года его избрали членом ЦК КПСС. В те годы он оказался единственным из разработчиков военной техники, сумевшим достичь столь высокого положения.

За свою жизнь Петр Дмитриевич Грушин сделал невероятно много для сохранения безопасности неба нашей страны и 60 других государств. Он прожил долгую жизнь — выдающийся конструктор скончался 29 ноября 1993 года.

Целиком погруженный в работу, он оставался при этом человеком земным — с чрезвычайно широким кругом интересов, очень чутким и ранимым, умеющим видеть вокруг себя живых людей. Именно поэтому после Грушина осталось не только получившее его имя МКБ "Факел", которое стало под его руководством одной из ведущих ракетных фирм мира. Еще в середине 1980-х годов всей стране стал известен неординарный поступок конструктора, который отдал свои накопленные в течение нескольких десятилетий "академические" сбережения на постройку в подмосковных Химках Дома юных техников. "Этим я отдал дань своему юношескому увлечению — авиамоделизму, и очень хочу, чтобы у молодых химчан появилось достойное место для подобных занятий", — так прокомментировал Петр Грушин свое решение.

Этот дом, который благодарные химчане назвали "Петродворец", был построен в 1990 году и с этого времени начал работать на будущее — на обучение азам авиационных и ракетных наук новых поколений создателей самолетов и ракет.

Эксперт ЦВПИ МГИМО, член-корреспондент Академии наук авиации и воздухоплавания Владимир Коровин