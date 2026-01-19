Статья

Ключи получены, акт подписан. Как прошла передача квартиры Долиной Лурье

Исполнительное производство по делу завершено

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко с ключами от квартиры © Сергей Карпухин/ ТАСС

Приставы передали ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной представителю новой владелицы Полины Лурье, исполнительное производство по данному делу завершено. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

ТАСС собрал основное о деле.

Передача квартиры

Передача квартиры Долиной Лурье завершена, сообщила Свириденко.

Долина ранее вывезла все свои личные вещи, осталась только мебель, которую было необходимо передать по описи, уточнила она.

Передача квартиры должна была состояться 5 января, но ее перенесли на 9 января.

9 января Лурье отказалась принять жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

Свириденко сообщала, что представитель Долиной не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи.

Обращение к приставам

12 декабря Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство в отношении Долиной.

Приставы дали певице пять дней на добровольное исполнение решения.

Судебный процесс