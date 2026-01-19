Ключи получены, акт подписан. Как прошла передача квартиры Долиной Лурье
11:07
Приставы передали ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной представителю новой владелицы Полины Лурье, исполнительное производство по данному делу завершено. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
ТАСС собрал основное о деле.
Передача квартиры
- Передача квартиры Долиной Лурье завершена, сообщила Свириденко.
- Долина ранее вывезла все свои личные вещи, осталась только мебель, которую было необходимо передать по описи, уточнила она.
- Передача квартиры должна была состояться 5 января, но ее перенесли на 9 января.
- 9 января Лурье отказалась принять жилье из-за неточности в акте приема-передачи.
- Свириденко сообщала, что представитель Долиной не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи.
Обращение к приставам
Судебный процесс
- В августе 2024 года появилась информация о том, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру.
- Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной.
- Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов.
- Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд России, куда обратилась покупательница жилья Полина Лурье.
- По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.
- 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил исковые требования Лурье к Долиной и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения.
- Защита Лурье требовала незамедлительно выселить Долину из квартиры, поскольку новой собственнице негде жить.
- Долина не стала обжаловать решение о своем выселении.