Статья

900 млн запросов: итоги 2025 года для портала "Госуслуги"

В 2025 году на "Госуслугах" появилось около тысячи новых услуг — всего сейчас на портале свыше 2,6 тыс. федеральных и региональных услуг и сервисов. Что сегодня представляет собой функционал портала, сколько людей им пользуются и какие у него достижения за 2025 год — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Татьяна Кораблева/ ТАСС

Маткапитал, авто и свадьбы

На конец 2025 года на портале были зарегистрированы 120 млн человек. Неспроста: как отметили в Минцифры РФ, "Госуслуги — это ключевой инструмент цифровизации государственных услуг, помогающий как гражданам, так и юридическим лицам упростить взаимодействие с государственными органами".

В 2025 году ежедневная аудитория "Госуслуг" составила 14 млн человек — на 40% больше, чем в 2024 году. "Заказы услуг за год выросли на 17%, в 2025 году их было почти 900 млн", — поделились в ведомстве.

В минувшем году 360 тыс. пар поженились, подав заявление в ЗАГС на портале; более 600 тыс. семей оформили сертификат на материнский капитал; было зарегистрировано рождение почти 400 тыс. детей; направлено более 6 млн заявлений на регистрацию автомобиля в ГИБДД; совершено более 50 млн успешных записей к врачу.

А еще пользователи портала отправили более 19 млн заявлений на единое пособие, свыше 3,4 млн заявлений в вузы, более 1,7 млн — в колледжи и свыше 1,1 млн — в первый класс.

Новые возможности и "жизненные ситуации"

По информации Минцифры РФ, в 2025 году на "Госуслугах" появилось около 1 тыс. новых услуг.

Против мошенников

На портале в 2025 году появилось сразу несколько решений против мошенников. Первое и самое востребованное — самозапрет на кредиты. Благодаря этой функции можно, например, оставить возможность брать кредит только очно в офисе банка. В Минцифры РФ уточнили, что в 2025 году "более 20 млн человек подали заявление на установку самозапрета на кредиты".

Кроме того, на портале гражданин может узнать, какое количество sim-карт зарегистрировано на него, а еще — поставить самозапрет на их выдачу.

Также для эффективной борьбы с аферистами доступ пользователей портала к финансовой информации — разделам "Доходы и налоги", "Работа и пенсия" и "Льготы и выплаты" — теперь ограничивается на 72 часа при подозрении на мошеннические действия.

Школьникам

В 2025 году появилось приложение для школьников и родителей — "Госуслуги Моя школа". В нем есть распорядок дня школьника, в который школа добавляет уроки, в родители или сами дети — личные и домашние дела и задания.

Также в приложение можно вносить успеваемость учащегося. А еще там возможно похвалить ребенка. На конец 2025 года приложение скачали более 5 млн.

Для старшеклассников на "Госуслугах" появился другой сервис — "Подбор вуза", который помогает найти учебное заведение под свои баллы по ЕГЭ и интересы.

Сервис позволяет отфильтровать учебные заведения по различным параметрам — местоположение, наличие общежития или военной кафедры, форма обучения. Кроме того, там есть информация о количестве бюджетных мест и проходных баллах прошлых лет. На конец 2025 года сервисом воспользовались почти 30 млн раз.

Автолюбителям

Для владельцев автомобилей в 2025 году портал тоже предложил новые решения. Например, на "Госуслугах" и "Госуслугах Авто" запустили водительские чаты. В них можно сообщить собственникам машин о ДТП, эвакуации авто, сигнализации и прочем.

Все общение проходит анонимно, но в сообщении отправителя указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, что речь идет про его авто. А чтобы отправить сообщение, достаточно знать номер машины.

"Ежедневно создается более 2,5 тыс. чатов автолюбителей, всего их уже более 800 тыс.", — добавили в Минцифры РФ.

Льготникам

На "Госуслугах" появилась возможность оформлять социальный вклад и социальный счет — такие продукты доступны для льготных категорий граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков — участников программы.

Сумма вклада должна составлять до 50 тыс. рублей, пополнить его можно в любое время, но в пределах лимита. Срок вклада — один год с возможностью продления, процентная ставка — максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк. Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно.

В свою очередь у счета ограничений по сумме нет, его можно пополнять в любое время на любую сумму. По срокам — можно открыть на один год с возможностью продления. Процентная ставка определяется договором, а на сумму меньше 50 тыс. рублей проценты начисляют по ставке не ниже половины ключевой ставки Банка России. Проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно.

Жизненные ситуации

На портале продолжает развиваться каталог "жизненных ситуаций" — к концу 2025 года были внедрены все запланированные "ситуации", и теперь на "Госуслугах" есть 70 федеральных и 425 региональных сервисов.

Среди новых "жизненных ситуаций", например, — "Планирование и рождение ребенка". Сервис помогает оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства.

Еще одна "жизненная ситуация" — "Налоговый вычет" — позволяет последовательно пройти этапы оформления вычета, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов.

Появилась и "жизненная ситуация", связанная с решением внутрисемейных конфликтов и предотвращением насилия в семье. В данном разделе приведены рекомендации для тех, кто столкнулся с подобным, а также на портале можно найти ближайший кризисный центр для очного обращения.

Майя Шкапина