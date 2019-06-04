Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского поста

У мусульман заканчивается священный месяц Рамадан. С вечера 4 июня они начнут отмечать один из главных дней исламского календаря — Ураза-байрам (или по-арабски Ид аль-Фитр) — праздник разговения, знаменующий окончание поста. ТАСС рассказывает, как постятся приверженцы ислама, как узнать дату праздника и что нужно делать в этот день.
Мусульманский пост как-то отличается от христианского?
Да, последователи ислама постятся иначе. Они не просто отказываются от определенных продуктов. Во время поста нельзя употреблять любую пищу и даже пить. Кроме того, под запретом оказываются развлечения и супружеские отношения. Однако пост продолжается только в светлое время суток — с утренней молитвы (намаза) и до вечернего азана (призыва на намаз). С наступлением темноты на стол мусульманина возвращается обычное меню, а в спальню — радости семейной жизни.
От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, дети до семи лет, а также путешественники (однако эти причины не освобождают их полностью от выполнения поста, пропущенные дни необходимо восполнить в другое время). Несоблюдение поста без уважительных причин считается великим грехом.
Для мусульман Рамадан — особое время. Именно в этот месяц людям был ниспослан Коран. Пост в месяц Рамадан — один из пяти столпов ислама.
Подробнее о правилах и традициях Рамадана читайте на портале "Это Кавказ".
- Декларация веры, содержащая исповедание единобожия и признание пророческой миссии Мухаммада.
- Совершение пятикратной молитвы (намаза).
- Соблюдение поста в месяц Рамадан.
- Выплата налога (закята) богатыми людьми в пользу бедных.
- Совершение хаджа — паломничества в Мекку, которое обязан совершить каждый мусульманин.
Если Рамадан так важен, значит, Ураза-байрам — самый главный праздник в исламе?
Нет, Ураза-байрам является вторым по значимости после праздника жертвоприношения (Курбан-байрам), который совпадает с последним днем хаджа.
Как правильно подготовиться к паломничеству в Мекку, вы можете узнать из нашей инструкции.
Каждый год Ураза-байрам начинается в разное время. Почему?
Срок наступления праздника, как и день начала поста, рассчитывается по исламскому (лунному) календарю. Точная дата Ураза-байрама определяется по фазе луны — праздничным является первый день месяца Шавваль.
В разных странах Ураза-байрам отмечается в течение одного или трех дней, которые в большинстве государств являются выходными.
Как подготовиться к празднику?
Накануне Ураза-байрама мусульмане убираются в доме и готовят традиционные блюда.
До совершения праздничной молитвы нужно раздать обязательную милостыню — закят аль-фитр. Это делается с целью искупления возможных ошибок и упущений, допущенных во время Рамадана, а также для оказания помощи нуждающимся. По мнению ряда исламских богословов, предпочтительно выплачивать закят аль-фитр продуктами питания, а не деньгами.
Перед праздником последователи ислама совершают полное омовение, надевают нарядную одежду.
Как проходит праздник?
С восходом солнца в мечети начинается общая праздничная молитва (ид-намаз), которая длится до обеденного азана (призыва на молитву).
После ид-намаза мусульмане накрывают столы, приглашают гостей или сами навещают родственников, а также приходят на могилы усопших.
Для духовного очищения принято просить друг у друга прощения и читать суры из Корана.
Есть ли какие-то особые слова, которые надо говорить в этот день?
Традиционным поздравлением является фраза "Ид мубарак!" ("Благословенный праздник!").
При подготовке материала использованы данные ТАСС-Досье