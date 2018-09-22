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Назарбаев выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

По слова президента Казахстана, Чан Дай Куанг останется в памяти как видный деятель, внесший значительный вклад в укрепление дружеских и партнерских отношений двух стран

АСТАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу направил телеграмму с соболезнованиями председателю Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нгану в связи со смертью президента этой страны Чан Дай Куанга. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

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"В эти тяжелые дни, разделяя невосполнимую утрату, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю вам, семье и близким покойного глубокие соболезнования, - говорится в телеграмме. - Чан Дай Куанг посвятил всю свою жизнь развитию и процветанию Вьетнама, повышению его международного авторитета. Он останется в памяти казахстанцев как видный деятель, внесший значительный вклад в укрепление дружеских и партнерских отношений между нашими странами".

Чан Дай Куанг умер в пятницу в ханойском военном госпитале на 62-м году жизни. Он возглавил страну в апреле 2016 года. 

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КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичВьетнамЧан Дай Куанг
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