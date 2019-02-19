{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Как приложения в смартфонах "видят" наши действия. И чем мы рискуем в этом случае

© REUTERS/Mike Blake
Недавно Apple запретила разработчикам приложений тайно "следить" за клиентами с помощью трекера Glassbox. Но есть и другие сервисы, которые собирают данные о нас. ТАСС — о том, что нужно о них знать

Приложения крупных компаний — авиаперевозчиков, туроператоров и других — скрыто записывали данные с экранов владельцев смартфонов. Об этом сообщили эксперты портала TechCrunch, выяснившие этот факт, проведя собственное расследование. Компании использовали аналитический сервис Glassbox, который позволяет "видеть то, что ваши клиенты делают в приложении", как обещают создатели технологии. Apple поставила ультиматум разработчикам: предупреждать пользователей об этом способе сбора данных или удалить продукт из App Store. ТАСС вместе с экспертами разобрался в том, насколько повсеместно разработчики используют Glassbox и какие риски это несет для потребителей.

Как работает аналитический сервис Glassbox

Glassbox — это продукт израильской команды, он появился в 2010 году. У стартапа есть офисы в Тель-Авиве, Лондоне и Нью-Йорке. На сайте компании говорится, что продукт помогает владельцам приложений "видеть", как клиенты работают внутри платформы, и понимать, соответствуют ли их действия изначальной задумке. Разработчики, исходя из этой информации, могут улучшать свои сервисы под потребности пользователей.

На эту тему
"У них есть боты, которые сортируют письма от рекрутеров". Кого в IT "хантят" в 2019 году

Технически Glassbox попросту записывает видео работы клиента в приложении — фиксируется любое нажатие кнопки и свайп по экрану. Такие "повторы" клиентских сессий отправляются владельцам платформы.

"Возможно, сервис делает скриншоты, которые потом склеивает, но в итоге разработчик получает видео, — уточняет Аким Касабулатов, разработчик мобильных приложений для App Store. — И пользователи в этом случае не анонимны. Получатель знает, кто "автор" этой сессии. Допустим, вы покупали билеты через приложение авиакомпании — создатель платформы мог видеть, как вы "двигались" по его сервису: выбирали даты, рейсы, места и переходили к оплате. Что важно — никто не может и не должен видеть данные банковской карты и паспортные данные, которые вы вводите в специальных полях. Эти поля зашифрованы — визуально "замазываются" черными полосами. Но в случае ошибки разработчики могли видеть и такую конфиденциальную информацию, и более того — эти данные могли быть скомпрометированы в результате утечки".

По его данным, сервис Glassbox используется неповсеместно. "Речь идет о нескольких десятках приложений, — продолжает он. — А в App Store их больше миллиона. Но Glassbox — это не все, есть и другие аналитические системы. Сервис Appsee, например, работает примерно таким же образом. Разработчики платят деньги за использование этих аналитических продуктов. Обслуживание может стоить до нескольких тысяч долларов в месяц. Каждый разработчик хочет анализировать поведение своих клиентов, но чаще мы используем бесплатные "аналитики" — такие сервисы не "снимают" скриншоты, а предоставляют отчеты в текстовом виде, в графиках, диаграммах, и пользователи при таком раскладе — анонимны".

Насколько опасны "следящие" сервисы

В списке партнеров на сайте Glassbox — чуть более десятка компаний. Российских брендов среди них нет. Эксперты считают, что у стартапа больше клиентов, но далеко не все согласны рассказывать, что "следят" за потребителями.

На эту тему
Как интернет узнает ваши отпечатки пальцев. Что не так с хранением персональных данных

"Можно было предположить, что пользователи отреагируют негативно и на сам факт, и на то, что их не предупреждали о таком сборе данных, — считает Сергей Вильянов, индустриальный аналитик. — В действительности история "раздута". Сервис не может записывать действия за пределами приложения, где он внедрен. Если вы покупаете билеты, а параллельно пользуетесь другими приложениями или переписываетесь в мессенджерах — сервис не "видит" ваших действий на посторонних платформах. Кстати, на платформе iOS вообще нет открытой файловой системы — разработчик не имеет доступ к другим приложениям. Платежные и паспортные данные достаточно хорошо "шифруются". Да, есть вероятность ошибки и вероятность утечки персональных данных, но так может случиться независимо от того, использует ли разработчик "следящие" сервисы, прямой связи — нет, устанавливая приложение, вы даете владельцу платформы доступ к ряду сведений о вас. А также утечка может случиться не по вине разработчика операционной системы и приложения, а уже на стадии хранения".

Как понять, что приложение "следит" за вами

"В этом и проблема — обычный пользователь не может узнать, что приложения используют следящий трекер, если они не спрашивают при установке разрешения на это, — продолжает Аким Касабулатов. — Сейчас разве что можно зайти в App Store и посмотреть, каких приложений из тех, которыми вы пользовались, там больше нет. Или же можно предположить, что часть платформ, выпустивших обновления в течение суток после ультиматума Apple, — это те сервисы, которые также записывали наши данные".

Иногда понять, что платформа внедрила какой-либо аналитический сервис, можно, пробежавшись по пользовательскому соглашению, добавляет Касабулатов.

На эту тему
Как часто менять пароли? Где их хранить? Что не так с вашим роутером? Правила кибергигиены

Посмотреть, какие права вы раздали разработчикам, можно внутри приложений или в App Store и Google Play.

"Еще, когда вы настраиваете новый смартфон, программа спрашивает: "Готовы ли вы делиться данными с разработчиками приложений?", "Готовы ли вы делиться персональными данными, например, с Apple?". Всегда смотрите, что вы разрешаете гаджетам", — говорит Сергей Вильянов.

"Следящие аналитические сервисы — это не главная опасность, — продолжает Аким Касабулатов. — Пользователи часто разрешают приложениям доступ к таким данным, которые должны быть надежно спрятаны, причем дают эти права осознанно. Пример — это приложение GetContact, которое было популярно в прошлом году. Пользователь мог посмотреть, как его номер телефона записан у разных людей. Люди развлекались и тем самым позволяли приложению "смотреть" свою телефонную книгу".

То, что произошло с приложениями, использующими Glassbox, и реакция Apple — это важный прецедент, считают эксперты.  

"Аналитические сервисы будут развиваться, но с учетом потребностей клиентов в безопасности личных данных. А компании станут больше стремиться обеспечить максимальную приватность пользователей, — считает Аким Касабулатов. — Защита персональных данных — тренд на ближайшие годы. Потребители будут лояльны к разработчикам, сумевшим заработать хорошую репутацию в этой области".

Анастасия Степанова

Новая система обращения с ТКО
На мусоросортировочном заводе в Липецке появилась установка для переработки старой мебели
На покупку оборудования потратили свыше 26 млн рублей
Читать полностью