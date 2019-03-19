Михалков попросил Собянина выделить место на Новодевичьем кладбище для захоронения Хуциева

"Союз кинематографистов сейчас занимается всеми вопросами по организации прощания и похорон Марлена Мартыновича. Сегодня Никита Михалков от имени кинематографического сообщества попросил мэра Москвы Сергея Собянина выделить место для захоронения Марлена Хуциева на Новодевичьем кладбище. Сейчас как раз решаем все эти вопросы", - сказал он.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков попросил мэра Москвы Сергея Собянина выделить для захоронения Марлена Хуциева место на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев.

Лаврентьев назвал Хуциева легендарным режиссером и талантливым человеком. "Невосполнимая потеря для мира кино. Огромного масштаба кинорежиссер", - отметил собеседник агентства.

Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер во вторник в возрасте 93 лет. Отпевать его будут в Грузинской православной церкви. Прощание состоится 21 марта в 11:00 в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (ныне - Тбилиси, Грузия). Он закончил режиссерский факультет ВГИКа. Хуциев является одним из создателей фильма "Весна на Заречной улице", также снял картины "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и другие. Возглавлял гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.

В декабре 2008 года он был избран председателем Союза кинематографистов РФ, в 2009 году суд отменил решение съезда Союза. Входил в состав правления Союза кинематографистов РФ. Был награжден орденами "Знак Почета" (1975), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (1996, 2000, 2006), Почета (2010), Дружбы (2016). Лауреат Государственной премии РФ 1993 года в области киноискусства за фильм "Бесконечность".