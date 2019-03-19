Корреспонденты ТАСС получили награды конкурса молодых журналистов-международников

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Корреспонденты ТАСС получили дипломы финалистов конкурса молодых журналистов- международников, организованного Российским советом по международным делам (РСМД). Церемония награждения состоялась в понедельник.

"Количество заявок на участие в конкурсе стабильно растет, в среднем на 16% в год. В 2012 году у нас было 88 заявок, к 2018 году их количество увеличилось до 177. Мы обратили внимание также на рост качества. Качество за эти шесть лет, которые мы проводим этот конкурс, существенно выросло во всех категориях", - отметил глава РСМД Игорь Иванов.

Награды вручались в пяти номинациях. Финалистом в номинации "Лучшая аналитическая статья по международной проблематике" стал корреспондент ТАСС Артур Громов за статью "Как джаз стал оружием Госдепа, взбесил Хрущева и отменил Карибский кризис", он также получил специальный приз от журнала "Эксперт" - годовую подписку на него. "В этом тексте соединилось то, что я люблю больше всего: музыка и международная политика", - сказал Громов. Другими финалистами стали журналисты из изданий "Лента.ру", "Коммерсантъ" и "Эксперт".

В шорт-лист номинации "Лучшее интервью по международной проблематике" вошла публикация корреспондента агентства Романа Баландина "Посол Сирии в Китае: тайным кукловодом сирийского кризиса являются США". "Живое интервью, то, какими должны быть интервью с послами", - высказала свое мнение о публикации член жюри конкурса, журналист "Коммерсантъ" Галина Дудина.

Также диплом финалиста получил Борис Макаров за интервью с директором NASA Джимом Брайденстайном. Награду за автора получил руководитель отдела стран Америки и СНГ редакции международной информации Алексей Бережков, который отметил, что сама возможность интервью с Брайденстайном - "редкий случай".

Среди других награжденных в этой номинации - корреспонденты ТАСС Иван Пильщиков за материал "Константин Ярошенко в американской тюрьме надеется на помощь России", Ирина Полина за работу "Экс-премьер Польши: плохие отношения с Россией не в наших интересах" и Лейла Тураянова за публикацию "США не дают Афганистану закупать российские вертолеты", а также авторы из "Известий", "Ведомостей" и информационного агентства "НТА-Приволжье".

Фото и репортаж

Среди финалистов номинации "Лучшая фотография по международной проблематике" - фотокорреспонденты агентства Сергей Бобылев - за снимок "Одно большое горе", Татьяна Валько - за фото "Прощание Монсеррат" и Юрий Смитюк - за работу "Промысел китов на Чукотке". Дипломы получили также авторы, представляющие "Ленту.ру", Русскую службу Би-би-си и информационное агентство Regnum.

Дипломы вручались также в номинации "Лучший репортаж по международной проблематике", их получили корреспонденты "Московского комсомольца", радиостанции "Эхо Москвы" и информационного агентства "Тайга.инфо". А в номинации "Начинающий журналист-международник" финалистами стали авторы из изданий "Национальный акцент", "Газета.Ru", "Экономика и предпринимательство".

Конкурс стартовал в июле 2018 года. Из 177 поступивших заявок 134 были приняты к участию.