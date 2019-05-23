Опрос по строительству храма в Екатеринбурге могут организовать на сайте госуслуг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Опрос жителей Екатеринбурга по определению нового места для строительства храма Святой Екатерины может быть проведен на портале госуслуг. Об этом в четверг сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками возведения храма.

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга из-за протестов горожан. С 20 мая администрация города собирает предложения жителей Екатеринбурга по вариантам новых площадок для возведения храма. В ближайшее время депутаты городской думы должны определить формат и детали общегородского голосования.

"Есть предложение этот опрос провести на сайте госуслуг, которым все мы пользуемся и который является официальным государственным сайтом", - сказал Высокинский.

Кроме того, по словам главы города, в Екатеринбурге для голосования могут быть открыты около 20 участков. Голосование будет длиться несколько дней. "Если мы всем предложим прийти в один день, то 20 точек по городу - мало. Устраивать очереди и давку неправильно. Тогда мы говорим, что открываем участки на 7-10 дней и в течение этого времени каждый сможет принять решение", - добавил Высокинский.