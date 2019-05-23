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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге могут организовать на сайте госуслуг

По словам мэра Александра Высокинского, для голосования также могут открыть около 20 участков в городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Опрос жителей Екатеринбурга по определению нового места для строительства храма Святой Екатерины может быть проведен на портале госуслуг. Об этом в четверг сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками возведения храма.

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Президент России Владимир Путин 16 мая заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга из-за протестов горожан. С 20 мая администрация города собирает предложения жителей Екатеринбурга по вариантам новых площадок для возведения храма. В ближайшее время депутаты городской думы должны определить формат и детали общегородского голосования.

"Есть предложение этот опрос провести на сайте госуслуг, которым все мы пользуемся и который является официальным государственным сайтом", - сказал Высокинский.

Кроме того, по словам главы города, в Екатеринбурге для голосования могут быть открыты около 20 участков. Голосование будет длиться несколько дней. "Если мы всем предложим прийти в один день, то 20 точек по городу - мало. Устраивать очереди и давку неправильно. Тогда мы говорим, что открываем участки на 7-10 дней и в течение этого времени каждый сможет принять решение", - добавил Высокинский.

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История Екатерининского собора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций.

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты собственного опроса екатеринбужцев по вопросу строительства храма на Октябрьской площади, согласно которому, 58% считают горожан считают, что храм должен быть построен в другой части города.

Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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