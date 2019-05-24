Мэрия Екатеринбурга предвидит сложности в выделении земли под возведение собора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга предвидит сложности в выделении земли при строительстве собора Святой Екатерины в центральной части города. Свободной земли в городе практически нет, говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии города в пятницу.
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"Проблема - это наличие прав на земельные участки. В Екатеринбурге свободных площадок под требуемые задачи не так и уж и много, если не сказать больше, - их нет совсем. <…> Любая из предложенных площадок под размещение собора должна соответствовать генеральному плану и правилам землепользования и застройки. В отношении земельного участка должна быть осуществлена градостроительная подготовка территории для размещения данного объекта религиозного назначения", - говорится в сообщении.
В тексте указано, что поэтому для выделения окончательного участка потребуется провести дополнительный анализ документов и согласование с Екатеринбургской городской думой. На данный момент в мэрию поступило 7,5 тыс. обращений с предложениями о новых площадках строительства.
"Изложенные проблемы подбора нового участка могут привести к затягиванию сроков реализации возведения собора, приуроченного к 300-летию основания Екатеринбурга", - приводит пресс-служба мэрии слова начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений городской администрации Алексея Храмова.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.
Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви. Администрация Екатеринбурга с 20 мая собирает предложения по вариантам новых площадок для ее возведения. 22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере в Екатеринбурге.