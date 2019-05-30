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Расследование ЧП с SSJ-100

Хабаровский губернатор не намерен опровергать свои слова о причинах крушения SSJ-100

Ранее Сергей Фургал назвал причиной катастрофы человеческий фактор и отметил, что воздушное судно было полностью исправно

ХАБАРОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не намерен опровергать свои заявления о причинах катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево 5 мая. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе главы региона.

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Ранее Фургал заявил, что причиной крушения лайнера, в результате которого погиб 41 человек, стал человеческий фактор, тогда как само воздушное судно было полностью исправно. Свое заявление он сделал в эфире телеканала "Губерния", отвечая на вопрос о возможном закрытии производства SSJ-100 в Комсомольске-на-Амуре. В авиакомпании "Аэрофлот" назвали эти слова попыткой давления на следствие и отметили, что ждут от губернатора официального опровержения своего заявления.

"Губернатор не будет делать опровержения", - сказал представитель пресс-службы.

Он также подтвердил, что вывод Фургала о причинах катастрофы основан на письме Росавиации, как об этом сообщал "Аэрофлот".

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайРасследование ЧП с SSJ-100
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