Власти Свердловской области обсудят увольнение хирургов в Нижнем Тагиле 27 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет совещание по улучшению ситуации в здравоохранении региона после массовых заявлений об увольнении шести хирургов городской больницы № 1 Нижнего Тагила. Совещание состоится 27 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 августа заявил, что вопрос массового увольнения врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле требует реакции областных властей.

"Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведем большое совещание по ситуации ", - сообщил губернатор в Instagram в понедельник.

К участию в совещании приглашены профильные члены правительства, представители медицинской общественности, в том числе - руководители медучреждений региона, практикующие врачи, средний медицинский персонал, уточнили в департаменте. Также в совещании примут участие представители профсоюзных организаций и эксперты.

По словам губернатора, ситуация с массовым увольнением врачей-хирургов из больницы не отразится на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. "Региональное правительство делает все необходимое, чтобы тагильчане не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов", - добавил Куйвашев.

Шестеро врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. Позднее один из них отозвал свое заявление. Чтобы выяснить причины их недовольства, в Нижний Тагил направилась межведомственная комиссия.