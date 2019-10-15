СМИ: Эмир Кувейта вернется на родину в среду после обследования в США

ТАСС, 15 октября. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах возвращается на родину после прохождения медицинского обследования в США. Об этом сообщило во вторник государственное информационное агентство KUNA.

"Его Высочество вернется в Кувейт в среду, 17 октября, из Соединенных Штатов Америки, где он прошел успешные медицинские осмотры", - говорится в сообщении.

Эмир Кувейта был госпитализирован в ходе поездки в США в начале прошлого месяца. Из-за этого пришлось отменить его запланированную встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

Из больницы, как передавало KUNA, эмира выписали 12 сентября вечером после проведения обследования. Как говорилось тогда в сообщении, результаты медицинских тестов "оказались обнадеживающими", и 90-летний глава государства покинул медицинское учреждение.

Позднее Трамп заявил, что готов встретиться с шейхом Сабахом в Белом доме во время его визита в США в следующем году.