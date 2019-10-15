Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Эмир Кувейта вернется на родину в среду после обследования в США

90-летнего шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха выписали из больницы 12 сентября

ТАСС, 15 октября. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах возвращается на родину после прохождения медицинского обследования в США. Об этом сообщило во вторник государственное информационное агентство KUNA.

"Его Высочество вернется в Кувейт в среду, 17 октября, из Соединенных Штатов Америки, где он прошел успешные медицинские осмотры", - говорится в сообщении.

Эмир Кувейта был госпитализирован в ходе поездки в США в начале прошлого месяца. Из-за этого пришлось отменить его запланированную встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

Из больницы, как передавало KUNA, эмира выписали 12 сентября вечером после проведения обследования. Как говорилось тогда в сообщении, результаты медицинских тестов "оказались обнадеживающими", и 90-летний глава государства покинул медицинское учреждение.

Позднее Трамп заявил, что готов встретиться с шейхом Сабахом в Белом доме во время его визита в США в следующем году.

Теги
СШАКувейтСабах, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер, ас-, шейх
Реклама на ТАСС
Нетаньяху обратился к Путину с просьбой помиловать осужденную израильтянку
Нааму Иссахар приговорили к 7,5 года колонии за контрабанду гашиша
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС