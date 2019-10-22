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Суд Киева принял иск Нацсовета Украины по ТВ о лишении лицензии телеканала NewsOne

В суде Киева отметили, что дело будут рассматривать в порядке упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о лишении лицензии на вещание телеканала NewsOne. Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.

"Сейчас дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - говорится в сообщении.

Нацсовет Украины 5 сентября принял решение обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne за "разжигание вражды". В свою очередь канал обратился к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заверял, что не планирует инициировать прекращение деятельности каких-либо телеканалов в стране, в том числе и NewsOne.

26 сентября Нацсовет по ТВ лишил лицензии на эфирное вещание телеканал "112 Украина". Отныне "112 Украина" может вещать лишь в кабельных сетях, в интернете, а также посредством спутниковой связи, в результате чего его аудитория сократилась на 40%. Телеканал назвал решение регулятора незаконным и заявил, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине".

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Украина
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