СМИ: Карлос Гон покинул квартиру в Токио самостоятельно

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон самостоятельно покинул свою квартиру в Токио перед тем как бежать из Японии, где он был помещен под домашний арест. Об этом сообщила в субботу газета Sankei .

По ее информации, Гон в одиночестве покинул апартаменты 29 декабря сразу после того, как с его дома было снято наружное наблюдение, которое вели частные детективы, нанятые компанией Nissan. Согласно данным японского общественного телевидения, это подтверждают и записи расположенных поблизости камер наблюдения, которые изучает местная полиция.

Однако эта версия напрямую противоречит многочисленным утверждениям, появившимся за прошедшую неделю в японских и иностранных СМИ, о том, что Карлос Гон был якобы вывезен из своих апартаментов в ящике для музыкальных инструментов. Ранее Карлос Гон в специальном заявлении подчеркнул, что побег из Японии он совершил самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Примечательно, что наблюдение частных детективов с квартиры Гона было снято после того, как его адвокаты пригрозили Nissan судебным иском.

На этой неделе стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.