СЖР призвал не закрывать глаза на факт задержания журналистов Sputnik в Турции

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) призвал не закрывать глаза на факт задержания журналистов российского агентства Sputnik в Турции после освобождения трех журналистов в Анкаре и главного редактора агентства в Стамбуле, чтобы не допустить повторения ситуации. Об этом ТАСС в воскресенье заявил секретарь Союза Тимур Шафир.

"Сам факт задержания коллег не должен остаться непроверенным. Не стоит закрывать на это глаза. Такие шаги могут быть использованы для взятия коллег в заложники в контексте той или иной политической ситуации. Журналисты не должны становиться заложниками таких ситуаций", - сказал собеседник ТАСС.

Как передает корреспондент ТАСС в Турции, власти освободили в Стамбуле в воскресенье главного редактора Sputnik Turkiye Махира Бозтепе. До этого прокуратура Анкары освободила трех задержанных ранее журналистов новостного агентства.