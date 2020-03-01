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СЖР призвал не закрывать глаза на факт задержания журналистов Sputnik в Турции

Секретарь Союза Тимур Шафир отметил, что такие шаги могут быть использованы для взятия журналистов в заложники в контексте той или иной политической ситуации

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) призвал не закрывать глаза на факт задержания журналистов российского агентства Sputnik в Турции после освобождения трех журналистов в Анкаре и главного редактора агентства в Стамбуле, чтобы не допустить повторения ситуации. Об этом ТАСС в воскресенье заявил секретарь Союза Тимур Шафир.

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"Сам факт задержания коллег не должен остаться непроверенным. Не стоит закрывать на это глаза. Такие шаги могут быть использованы для взятия коллег в заложники в контексте той или иной политической ситуации. Журналисты не должны становиться заложниками таких ситуаций", - сказал собеседник ТАСС.

Как передает корреспондент ТАСС в Турции, власти освободили в Стамбуле в воскресенье главного редактора Sputnik Turkiye Махира Бозтепе. До этого прокуратура Анкары освободила трех задержанных ранее журналистов новостного агентства.

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ТурцияРоссия
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