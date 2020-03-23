В регионах запустили колл-центры для поддержки бизнеса и пенсионеров на фоне коронавируса

Граждане могут сообщить на горячую линию о завышении цен, а также проконсультироваться по вопросам организации обучения с использованием дистанционных технологий

ТАСС, 23 марта. Специальные горячие линии заработали во многих регионах России на фоне ситуации с коронавирусом в помощь престарелым гражданам, предпринимателям, для организации дистанционного обучения и для ответов на любые вопросы, волнующие россиян. Как работают колл-центры, выяснили корреспонденты ТАСС. Общероссийская горячая линия 8-800-2000-112 по ситуации с коронавирусом заработала 16 марта. Ее организовал "Ростелеком", на звонки отвечают 200 операторов, прошедших специальную подготовку. При медицинских центрах и Муфтияте Почти во всех регионах России, помимо федеральной, действуют и региональные линии, организованные при Минздравах, медицинских центрах, управлениях Роспотребнадзора, региональных администрациях.

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"Люди, приехавшие из-за рубежа, интересуются, каковы их действия при отсутствии симптомов, что понимается под самоизоляцией. Также обращаются люди, у которых есть признаки ОРВИ. Они хотят понять, идти им к врачу или нет. Мы рекомендуем в таких случаях вызвать на дом врача. Некоторые жалуются на возросшие цены в магазинах. Каждый конкретный случай регистрируем, направляем в Роспотребнадзор, департамент потребительского рынка для реагирования", - сообщили ТАСС в региональном центре оперативного мониторинга по коронавирусу в Ростовской области. Как рассказал ТАСС председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, власти сейчас отрабатывают вариант с использованием "Системы-112". "Существуют горячие линии [управления Роспотребнадзора и Минздрава региона], но сейчас мы отрабатываем вариант использования "Системы-112", у нас есть резервный центр обработки вызовов. Если у нас горячие линии не будут справляться, то как раз этих ребят мы будем привлекать в качестве волонтеров, чтобы они оперативно отвечали на вопросы граждан. Вопросов очень много, но все простые и понятные: как получить больничный, куда обратиться, как себя вести в условиях самоизоляции", - сказал Семенов. В Дагестане, помимо основной, запущена горячая линия при Муфтияте Дагестана для желающих получить ответы на интересующие их вопросы, в том числе и по коронавирусной инфекции. На линии дежурят компетентные богословы и врачи. Сразу несколько горячих линий по вопросам, связанным с коронавирусом, запущено в Сахалинской, Ростовской областях, Крыму, Ханты-Мансийском автономном округе. Как убедились на собственном опыте корреспонденты ТАСС, операторы довольно оперативно дают ответы на интересующие вопросы, но если в одних регионах время ожидания составляет всего несколько секунд, то, например, в Сахалинской области приходится ждать ответа более 10 минут. Помощь группам риска Ряд регионов открыл горячие линии по организации помощи гражданам из групп риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, маломобильным, социально незащищенным категориям.

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Как сообщил ТАСС ректор Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, доктор медицинских наук Роман Калинин, в вузе организован колл-центр, обратиться могут не только лица старше 60-65 лет, это просто могут быть люди, которые боятся выходить из дома. "У нас на линию выведены психологи, они будут разговаривать, объяснять и, где нужно, успокаивать. И, конечно, по итогам звонков пойдут волонтеры, которые при необходимости смогут купить продукты, средства гигиены, погуляют с собакой, помогут сделать уборку и просто поговорят", - рассказал ректор. В Саратовской области, где колл-центр создан в региональном отделении партии "Единая Россия", также помогают гражданам из групп риска. "Так, в минувшие выходные на горячую линию поступил звонок от пенсионера из Саратова, который пожаловался на плохое самочувствие и попросил помочь ему с доставкой продуктов питания и лекарств. Волонтеры "Молодой Гвардии" оперативно выполнили просьбу, соблюдая все необходимые меры предосторожности", - рассказали ТАСС в оперативном штабе по предотвращению распространения инфекции. Для родителей и педагогов Регионы открывают отдельные линии по вопросам образования, например, при департаменте образования Тамбовской области. "В основном вопросы касаются того, как скоро закончатся каникулы и возобновится учебный процесс", - сообщила пресс-секретарь управления образования и науки Тамбовской области Наталия Самородова, отметив, что родителей максимально информируют и через альтернативные источники связи, электронные дневники, родительские чаты в социальных сетях и мессенджерах.

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Институт развития образования Ярославской области создал горячую линию для педагогов по дистанционному обучению. "С 25 марта начнут работу четыре телефона горячей линии, появятся координаты тьюторов, к которым педагоги смогут обращаться за помощью. Также в этой рубрике будут размещаться ответы на часто задаваемые вопросы и указан порядок проведения консультаций", - сообщается на сайте института. В крупнейшем городе Ханты-Мансийского округа, Сургуте, начала работу горячая линия по вопросам организации обучения с использованием дистанционных технологий. Ее организовала администрация муниципалитета. На вопросы родителей и родственников школьников ежедневно с 9 до 17 часов отвечает главный специалист отдела общего образования Оксана Финадеева. В частности, она консультирует родителей по особенностям обучения их детей в дистанционном режиме, как правильно работать с программами на компьютере, оформлять домашние задания. Помощь бизнесу Во многих регионах отдельно консультируют предпринимателей. Так, в Ульяновской области горячая линия организована в Многофункциональном центре для бизнеса. "Обратившиеся на горячую линию могут узнать о мерах поддержки для предпринимателей в связи со сложившейся ситуацией, а также рассказать о конкретных проблемах, с которыми они столкнулись. Например, бизнесмены могут сообщить об отсутствии клиентов или о внезапных проверках контролирующих структур, которые не должны были проводиться", - сообщили ТАСС в Корпорации развития промышленности и предпринимательства области.

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