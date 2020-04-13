Коронавирус подтвердился у 52 пациентов клинической больницы в Уфе

ТАСС, 13 апреля. Коронавирусная инфекция подтверждена у 52 пациентов республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. Об этом сообщила в понедельник главврач клиники Эльза Сыртланова в своем аккаунте в Facebook.

Республиканская клиническая больница Уфы, которая является одним из крупнейших медицинских учреждений в Башкирии, закрылась на карантин после того, как пятерых врачей и двух пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус.

"Сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и [находятся] столько же пациентов. С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)", - написала главврач, добавив, что, врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

Как стало известно 10 апреля, коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы. На следующий день заражение подтвердилось у восьми пациентов, а затем еще у четырех. Следователи СК по региону начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").