Прогулки по графику и открытие всех магазинов. В Москве могут смягчить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, какие меры по ослаблению ограничений планируются в столице. Стороны также обсудили подготовку к параду Победы.

В Москве ​​​в тестовом режиме собираются разрешить прогулки . Планируется, что для жителей домов будут составлять специальный график . Как именно будет выглядеть эта схема, Собянин не уточнил.

. Планируется, что для жителей домов будут . Как именно будет выглядеть эта схема, Собянин не уточнил. С 1 июня планируют возобновить работу части сферы услуг , которые не требуют длительного контакта . Речь, в частности, идет о ремонтных мастерских и химчистках .

, которые . Речь, в частности, идет о . Также с начала лета в столице хотят возобновить работу всей непродовольственной торговли . По словам Собянина, в этой сфере работают около 300 тыс. человек .

. По словам Собянина, в этой сфере . Отмечается, что в Москве уже работают более 700 основных промышленных предприятий и более 1 тыс. строительных площадок .

и . Собянин заверил, что столица готова к проведению парада Победы 24 июня. Мэр добавил, что необходимые организационные мероприятия будут проработаны столичными властями вместе с администрацией президента и Минобороны.

24 июня. Мэр добавил, что необходимые организационные мероприятия будут проработаны столичными властями вместе с администрацией президента и Минобороны. Власти Москвы также собираются постепенно вернуть объемы оказания плановой помощи в больницах . Уже сейчас практически половина "инфекционных" коек в столице свободна, а количество госпитализаций тяжелобольных с коронавирусной инфекцией сократилось за две недели на 40%.

. Уже сейчас практически половина "инфекционных" коек в столице свободна, а количество госпитализаций тяжелобольных с коронавирусной инфекцией сократилось за две недели на 40%. Помимо этого, Собянин сообщил, что Москва направит средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, медикаменты и медработников для борьбы с коронавирусом в Псковскую и Владимирскую области.