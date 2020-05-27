Прогулки по графику и открытие всех магазинов. В Москве могут смягчить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, какие меры по ослаблению ограничений планируются в столице. Стороны также обсудили подготовку к параду Победы.
- В Москве в тестовом режиме собираются разрешить прогулки. Планируется, что для жителей домов будут составлять специальный график. Как именно будет выглядеть эта схема, Собянин не уточнил.
- С 1 июня планируют возобновить работу части сферы услуг, которые не требуют длительного контакта. Речь, в частности, идет о ремонтных мастерских и химчистках.
- Также с начала лета в столице хотят возобновить работу всей непродовольственной торговли. По словам Собянина, в этой сфере работают около 300 тыс. человек.
- Отмечается, что в Москве уже работают более 700 основных промышленных предприятий и более 1 тыс. строительных площадок.
- Собянин заверил, что столица готова к проведению парада Победы 24 июня. Мэр добавил, что необходимые организационные мероприятия будут проработаны столичными властями вместе с администрацией президента и Минобороны.
- Власти Москвы также собираются постепенно вернуть объемы оказания плановой помощи в больницах. Уже сейчас практически половина "инфекционных" коек в столице свободна, а количество госпитализаций тяжелобольных с коронавирусной инфекцией сократилось за две недели на 40%.
- Помимо этого, Собянин сообщил, что Москва направит средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, медикаменты и медработников для борьбы с коронавирусом в Псковскую и Владимирскую области.