У РПЦ пока нет информации о разрешении допуска в храмы московскими властями

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) ждет разрешения московских властей возобновить доступ в храмы в свете того, что рекомендации Роспотребнадзора на этот счет уже получены. Однако информации о снятии ограничений пока нет, сообщил ТАСС в воскресенье председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"В настоящий момент мне ничего не известно о решении московских властей снять ограничения на посещение культовых зданий. Но мы все очень ждем этого решения, тем более, что четкие и понятные рекомендации Роспотребнадзора получены", - сказал Легойда в беседе с ТАСС.

Ранее митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий (Поярков) сказал в литургии в Успенском храме Новодевичьего монастыря, что власти Подмосковья разрешили богослужения на открытом воздухе и посещение верующими храмов во внебогослужебное время.

Муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов сообщил ТАСС 29 мая, что московские мечети планируется начать открывать для прихожан с 1 июня.