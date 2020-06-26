Николай II и Ленин замерли в ожидании. 11 дней восстания на броненосце "Потемкин"

Историки спорят, и правда уже, вероятно, не будет установлена. В архиве ВМФ документов нет. В июне 1905 года, направленный для проведения тренировочных стрельб, взбунтовался корабль Черноморского флота — броненосец "Потемкин". Впервые в истории первоклассное военное судно, одно из лучших в империи, вышло из подчинения российской власти. Матросы убили командира, обстреляли порт Одессы и, не сумев поднять мятеж в городе... эмигрировали вместе с кораблем. Броненосец пришвартовался в одном из румынских портов, откуда зачинщиков выдавать не стали. За ходом восстания на воде с восхищением следил Владимир Ленин и в ужасе — Николай II. Вождь большевиков называл "Потемкин" "непобежденной территорией революции". Император обещал суровое наказание, но исполнить его не смог или не захотел: корабль так и не решились топить. Мясо раздора

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В полдень 27 июня 1905 года злую шутку с броненосцем "Потемкин" сыграла погода. На жаре, обычной в этой время, портилась пища. Мясо, купленное по приказу командира — капитана 1-го ранга Голикова, приходило в негодность. Выйти из положения могли бы помочь рефрижераторы. На оснащенном по последнему слову техники "Потемкине" они имелись. Но корабль спускали на воду в спешке, так что холодильные установки не работали. Офицеры понадеялись на крепость матросских желудков: трудности с подгнившим мясом случались на флоте постоянно, но обычно не приводили к мятежам.

Описание Командир броненосца "Потемкин" капитан 1-го ранга Евгений Голиков © Public domain via Wikimedia Commons

Позже, когда за расследование взялся суд, выяснилось, что капитан Голиков пробовал выйти из положения: в одесском порту он приказал закупить не только мясо, но и овощи — капусту, лук и огурцы. Но к делу примешалась нечестность подчиненного. Посланный на берег ревизор (офицер, ведавший хозяйством) приобрел товары в лавке своего знакомого, не посчитавшись с их качеством. Как впоследствии заявил следователям сам провинившийся, "видел, что на мясе… маленькие белые, но не придал значения". Это были черви. По другой версии — личинки мух. Масла в огонь подлил судовой доктор Смирнов, не к месту поделившийся своими познаниями в иностранных языках. Когда на корму доставили итальянские макароны с надписью Vermichelli, врач пошутил, что теперь моряки наверняка полакомятся червяками. Дело в том, что vermichelli в итальянском имеет два значения: "маленькие черви" и "вермишель". Смирнову, знавшему, что в жару мясо с червями — флотская притча во языцех, совпадение показалось забавным. Команда корабля, лишь треть которой владела грамотой и никто — итальянским, приняла слова медика за чистую монету... Мясорубка революции

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Столкновение между настроенными на конфликт матросами и офицерами началось 27 июня, когда стали готовить мясо. Искать компромисс ни одна из сторон не хотела: обе шли на принцип. Командир Голиков вызвал судового врача Смирнова, который, изучив припасы, признал их годными к употреблению при условии промыва морской водой. Медик утверждал, что о червях не было и речи, а в мясе находились только личинки мух, которых можно удалить. К делу решили привлечь третейских судей, образец запечатать и отправить на экспертизу в штаб, а пока нарушение санитарных норм не установлено, установить дисциплину: сделать так, чтобы моряки не возражали командованию, а ели то, что им дают.

Группа матросов во главе с Панасом Матюшенко, украинским социал-анархистом, мечтавшим о переделе земли в пользу неимущих, подчиниться отказалась. Позже в воспоминаниях участников и показаниях свидетелей мелькало подозрение, что моряк планировал восстание заранее, а прискорбный инцидент с мясом послужил ему не более чем предлогом. Среди команды "Потемкина" Матюшенко имел немалый вес. Часть матросов и унтер-офицеров шли за ним добровольно, а кого-то харизматичный и тяжелый на руку Панас принуждал следовать силой. Во всяком случае, ссориться с бунтарем многим казалось себе дороже. Помимо авторитета Матюшенко влияли на экипаж и известия с берега. Продолжалась Русско-японская война, не пользовавшаяся популярностью во флоте. И уже началась революция 1905 года, давшая о себе знать поблизости, в Одессе. Идея взбунтовать корабль не вызывала недоумения: она была в духе времени. Сговариваясь со своими единомышленниками выступить, Матюшенко легко находил поддержку у десятков матросов. Однако отыскались и те, кто был против. Среди них — кочегар М. Хандыга, при первой возможности покинувший броненосец. Он рассказал следствию, что властный Матюшенко и его парни избивали тех матросов, кто соглашался есть "червивое" мясо, и не брезговали угрозами расправы. Позже к мясоедам присоединился... и сам Матюшенко. Когда с командиром корабля покончили, победители съели припасы, из-за которых, по собственным словам, и взбунтовались. Панас рискует всем

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Столкновение между матюшенковцами и капитаном Голиковым дошло до точки кипения, когда командир поставил вопрос ребром. Употребление в пищу злосчастного мяса главный на корабле приравнял к исполнению воинской присяги. Тех, кто оставался верен, капитан пригласил отобедать, остальные автоматически делались мятежниками. В какой-то момент вокруг Матюшенко оставалось лишь два-три десятка матросов, однако бунтарь смог переломить ситуацию в свою пользу. Невероятное стечение обстоятельств: на корабле (с неясными целями) стали раскладывать брезент, и глава восставших, сориентировавшись в обстановке, поднял крик, что готовятся расстрелы. В экипаже многие засомневались, и часть матросов разбежалась. Демонстрация лояльности, на которую рассчитывал Голиков, провалилась.

Описание Мятежные матросы на палубе броненосца "Потемкин" © Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images

Не теряя времени, Матюшенко отыскал доступ к оружию. Поживиться им не преминули и те матросы, кто не решил для себя окончательно, готов ли к бунту. Один из таких моряков, кочегар Никишин, беспечно расположившись на палубе, принялся постреливать по... чайкам. Звуки выстрелов усугубили сумятицу. Кто-то из бунтарей, решивший, что перестрелка уже началась, дал залп по офицеру Неупокоеву. Когда кровь пролилась, самим мятежникам отступать стало некуда. В критический момент командиру Голикову пришлось осознать, что схватку за верность своих подчиненных он проиграл. В экипаже броненосца состояло более 700 матросов и унтер-офицеров, на которых приходилось несколько десятков представителей высшего командного состава. Отстреливаться при таком соотношении сил было бесполезно, но бойня все же развернулась. Шестерых офицеров убили. Погибшие были, разумеется, и среди мятежников: в суматохе кто-то застрелил матроса-большевика Вакуленчука и еще семерых матросов — главным образом, из числа восставших. Голиков пробовал забаррикадироваться в своей каюте. Некоторые из его сторонников — спастись вплавь. Ни то ни другое не сулило надежды. Матюшенковцы стреляли в воду, расправляясь с беглецами, а в каютах выламывали замки. В конце концов командир разделил участь своих сторонников: его поставили к стенке. На найденном впоследствии трупе Голикова обнаружили около десятка огнестрельных и колотых ран. Командир убит. Что дальше?

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Поначалу дело казалось сделанным. Добившись победы над офицерами, матюшенковцы установили на корабле самоуправление, после чего воцарилось относительное спокойствие. Офицеры, не попавшие под горячую руку сразу, получили гарантии безопасности и смогли выжить. Корабль, миссия которого утратила смысл, решили вернуть на берег: там предать земле убитых и — если повезет — привлечь на свою сторону свежие силы. Добиться этого не удалось: нарастала не только революция, но и сумятица. Ночью с 28 на 29 июня в Одессе, куда направился "Потемкин", произошел пожар. Ему сопутствовали грабежи и волнения, стоившие жизни нескольким сотням человек. Первоначально в порту собирались сочувствовавшие "Потемкину", но довольно скоро набережная наполнилась криминальным элементом. Последовали разбойные нападения и ответные, но бессистемные действия военных.

Описание Пожар в порту Одессы, 1905 год © Apic/Getty Images

Власти вмешались в дело еще раз, применив силу на похоронах Вакаленчука. По матросам-мятежникам и им сочувствовавшим стали стрелять. В ответ с самого броненосца раздались залпы по берегу. К сотрудничеству бунтари пригласили местных радикальных социалистов. Однако те разочаровали. Единственный оказавшийся на месте большевик, Лазарев, не произвел на команду никакого впечатления. Потемкинцы приняли к себе и представителей других революционных партий, но вскоре осознали, что распространить восстание шире у них не выходит. Утратив наступательный порыв, мятежники быстро задумались о своем будущем. Рассчитывать на пощаду в Российской империи им не приходилось. А чтобы бежать, не находилось средства лучше, чем их собственный корабль. Курсируя по Черному морю, потемкинцы вполне могли рассчитывать на гостеприимство в любой стране, недоброжелательно настроенной к России. В такой роли могла бы выступить Турция, но бунтари остановили выбор на Румынии.

Описание Мятежники в румынском порту Констанца © F Bezancon/Getty Images

Как выяснилось впоследствии, они не прогадали. Сотни восставших моряков сошли на румынский берег и не были выданы, несмотря на монархическую солидарность между Санкт-Петербургом и Бухарестом. Многие из них остались в Европе, хотя зачинщика бунта Матюшенко (он стал революционной "звездой" своего времени и лично познакомился с В.И. Лениным) тянуло на родину. Нелегальными путями он пересек границу, но был опознан, задержан и предстал перед судом. В 1907 году его приговорили к смертной казни. Однако с приведением приговора в исполнение история потемкинцев не закончилась. Мятежников продолжали отлавливать и судить вплоть до 1917 года.

Описание Афанасий Матюшенко (в центре) © Hulton Archive/Getty Images