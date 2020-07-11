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Пандемия коронавируса нового типа

На что может повлиять уровень сахара в крови? Главное о коронавирусе за 11 июля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 720 547 случаев заражения, из них новых — 6 611. За сутки умерли 188 человек, за весь период — 11 205.
  • После массового заражения коронавирусом на ямальских предприятиях, не соблюдавших санитарно-эпидемиологические нормы, возбудили уголовные дела.
  • Онлайн-кинотеатры продолжают оставаться популярными после отмены режима самоизоляции. Растет легальное потребление контента.
  • В Еврейской АО введенные ограничения продлили до 26 июля.
  • Певица Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом.

Москва

  • Всего зафиксировано 228 678 случаев заражения, из них новых — 678 (данные Оперштаба Москве).

Мир

  • Всего зафиксировано более 12,1 млн случаев заражения, умерли больше 551 тыс. человек.
  • Медики из Китая выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность гибели от тяжелых форм коронавирусной инфекции даже если пациент не страдает от диабета или ожирения.
  • Количество выявленных в США случаев заражения за сутки достигло рекордно высокого показателя, превысив 63 тыс.
  • На двух военных базах США в Японии ввели карантин из-за коронавируса. C 7 по 11 июля среди военнослужащих выявили 61 случай заражения.
  • Власти Калифорнии намерены освободить досрочно около 10 тыс. заключенных из-за пандемии.
  • Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от коронавируса прежде всего нуждающихся.
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