{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В России минимум заразившихся за сутки с 29 апреля. Главное о коронавирусе за 20 июля

© Елена Афонина/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 777 486 случаев заражения, из них новых — 5940 (впервые с 29 апреля прирост составил меньше 6 тыс.). За сутки умерли 85 человек (минимум с 4 мая), за весь период — 12 427.
  • Минздрав опроверг информацию агентства Bloomberg о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса.
  • У добровольцев, испытавших вакцину в госпитале имени Бурденко, выявили антитела к коронавирусу.
  • НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в середине августа начнет клинические исследования вакцины, которая ранее успешно прошла испытания в Китае. Институт набирает первых 100 добровольцев. Участников исследования не будут госпитализировать, вакцинация будет однократной, но нужно приходить на контрольные обследования. Добровольцы получат компенсацию — 8 тыс. рублей. 

Москва

  • Всего зафиксировано 234 123 случая заражения, из них новых — 578.
  • Российский фонд прямых инвестиций и Шереметьево запускают экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус. Результаты тестов можно будет узнать через 60 минут, стоимость — 2750 рублей. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 14,5 млн случаев заражения, умерли более 606 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Израиль продлил до 1 сентября запрет на въезд иностранцев. На такой же срок власти страны продлили и предписание об обязательном карантине для возвращающихся домой израильтян.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Энгельсе изолировали 33 водителей автобусов из-за контакта с зараженной коронавирусом
Коронавирус обнаружили у медработницы, которая проводила предрейсовые осмотры
Читать полностью