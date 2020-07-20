В России минимум заразившихся за сутки с 29 апреля. Главное о коронавирусе за 20 июля

Россия
- Всего зафиксировано 777 486 случаев заражения, из них новых — 5940 (впервые с 29 апреля прирост составил меньше 6 тыс.). За сутки умерли 85 человек (минимум с 4 мая), за весь период — 12 427.
- Минздрав опроверг информацию агентства Bloomberg о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса.
- У добровольцев, испытавших вакцину в госпитале имени Бурденко, выявили антитела к коронавирусу.
- НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в середине августа начнет клинические исследования вакцины, которая ранее успешно прошла испытания в Китае. Институт набирает первых 100 добровольцев. Участников исследования не будут госпитализировать, вакцинация будет однократной, но нужно приходить на контрольные обследования. Добровольцы получат компенсацию — 8 тыс. рублей.
Москва
- Всего зафиксировано 234 123 случая заражения, из них новых — 578.
- Российский фонд прямых инвестиций и Шереметьево запускают экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус. Результаты тестов можно будет узнать через 60 минут, стоимость — 2750 рублей.
Мир
- Всего зафиксировано более 14,5 млн случаев заражения, умерли более 606 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Израиль продлил до 1 сентября запрет на въезд иностранцев. На такой же срок власти страны продлили и предписание об обязательном карантине для возвращающихся домой израильтян.