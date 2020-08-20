Враг Сталина мертв: 80 лет назад месть вождя настигла Льва Троцкого

80 лет назад в мексиканском Койоакане разыгралась трагедия, подведшая черту под личным соперничеством на олимпе коммунистического движения. Агент НКВД испанский революционер Рамон Меркадер нанес смертельный удар альпинистским инвентарем бывшему большевистскому вождю Льву Троцкому. Руку убийцы из Москвы направлял Лаврентий Берия, а за ходом операции следил сам Иосиф Сталин. Меркадер стал Джеймсом Бондом советской спецслужбы: пробиваясь в окружение Троцкого, соблазнил одного из его секретарей Сильвию Агелофф, а затем убедительно изобразил из себя новичка, желающего попробовать силы в коммунистической печати. Инсценировка потребовалась, чтобы остаться наедине с Троцким ради "обсуждения" будущей публикации — и нанести ему решающий удар. Схваченный на месте преступления и избитый до полусмерти охраной Меркадер 20 лет провел в мексиканской тюрьме, где долго скрывал свое имя. Позже он смог исполнить свою мечту — эмигрировать в СССР. Умирающий Троцкий указывал в сторону Москвы с самого начала. Он успел назвать заказчика преступления, которым, по его мнению, мог быть только Иосиф Сталин. Сталин, Троцкий, маленькая комната

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Начало вражды, определившей ход советской истории, прошло не замеченным посторонними. При первой встрече в 1913 году Троцкий не запомнил Сталина. Тесная комната, которую в Вене снимал сотрудник "Правды" Матвей Скобелев, вместила двух будущих вождей пролетариата. Новичок в партэлите Джугашвили собирал материал для статьи по национальному вопросу. Оказавшись в двух шагах от Троцкого, которого не рассчитывал увидеть, Сталин слегка кивнул, налил себе стакан чая и удалился. В памяти несостоявшегося собеседника остался лишь неясный образ. Впоследствии Троцкий посвятил Сталину биографическую книгу, но даже работая над ней, не смог вспомнить всех подробностей: каким ему показался Сталин? Таилась ли в смутной фигуре угроза? Внушала ли она хотя бы недоверие? Но склонен был считать, что с самого начала Джугашвили производил на него неприятное впечатление. В 1917 году знакомство продолжилось в ЦК большевистской партии, по поручению которого Троцкий отправился на переговоры с Германией о мире. В телеграммах, которые Ленин слал следом, часто упоминалось имя Сталина. Первый советский лидер ссылался на грузинского большевика, заочно выставляя его в роли своего единомышленника и оппонента Троцкого. Едва ли Ленин ссорил двух соратников намеренно, скорее, следовал политическому инстинкту: заметив конфликт в своем окружении, вождь не распутывал его, а предпочитал поддерживать то одну, то другую сторону, выстраивая вокруг себя систему сдержек и противовесов.

Описание Владимир Ленин и Лев Троцкий, 1917 год © Keystone/Getty Images

В первые годы в поддержке остро нуждался Сталин. Ленину пришлось закрыть глаза на его неудачу под Царицыном (Волгоград), где будущий советский лидер затопил баржу с военными специалистами, которых обвинил в тайной работе на Белую армию. Прибывшая на место ревизионная комиссия не нашла доказательств их вины, и рассерженный Троцкий, занимавший пост наркома по военным и морским делам, потребовал отстранения Сталина от боевых действий. После долгих проволочек того действительно отозвали в Москву, но не понизили, а назначили членом Реввоенсовета. На фронтах Гражданской войны Троцкий шел от победы к победе, но в столице Ленин ясно указывал ему на пределы его реальных полномочий. Схватка начинается

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В 1922–1923 годах Ленин пережил несколько инсультов, и лишь в перерывах между ними к нему возвращалась ясность мысли. Сталин успел к этому времени усилиться: в 1922 году его назначили на пост генерального секретаря партии. Воспользовавшись болезнью первого вождя, будущий второй взял под контроль его резиденцию в Горках. В минуты работоспособности Ленин отдавал себе отчет, что баланс сил серьезно нарушен. Возможности Сталина выросли. Если кому-то и следовало помогать, то теперь Троцкому. Искушенный в политических интригах Ленин предложил отстранить Сталина от должности, а Троцкого, наоборот, оставить. Однако настоять на своем сил вождя не хватило. В январе 1924 года он скончался; партийное руководство ознакомили с его последней волей, но учесть ее оно не захотело. Избежать схватки за власть между Троцким и Сталиным становилось невозможно. Каждая сторона допускала крайние меры. Советники Троцкого (в их числе командующий Московским военным округом Муралов) предлагали государственный переворот с опорой на армию. Ее офицеры не забыли сталинскую баржу, а к Троцкому испытывали симпатию за защиту испытанных, еще царских, военных специалистов. Операция, правда, была рискованная, и Троцкий, взвесив все за и против, отказался.

Описание Лев Троцкий, 1921 год © AP Photo

В окружении своих сторонников злоумышлял и Сталин. Как рассказывал лидер ленинградских коммунистов Григорий Зиновьев, около 1924 года Джугашвили делился с ним планами уничтожения Троцкого. Одобряя эту идею в принципе, будущий вождь опасался, что "молодежь возложит ответственность лично на него и ответит террористическими актами". Было решено избавляться от Троцкого постепенно. "Вы думаете, Сталин размышляет сейчас над тем, как возразить вам? — говорил позднее Зиновьев Троцкому, когда они сблизились. — Вы ошибаетесь. Он думает о том, как уничтожить вас". И это было правдой. Сталин целенаправленно продолжал теснить Троцкого в той области, где не имел равных, — в позиционной тактической борьбе. Тем более что делать это было не так уж сложно. Сталин дотягивается до власти

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Красноречивый оратор и одаренный организатор, Троцкий на деле оказался никудышным борцом за господство в большевистской элите. Сталин легко отстранил его от участия в похоронах Ленина, просто сообщив неверную дату этого события. Когда же Троцкому стало известно о проекте создания ленинского мавзолея, он горячо выступил против. И снова не преуспел: большинство партийной бюрократии, легитимность которой строилась на связи с Лениным, стремилось увековечить вождя. Ухватить настроение своей аудитории — аппаратчиков — Троцкий не смог. Или, как впоследствии утверждал сам он, посчитал борьбу за их симпатии ниже своего достоинства. Углядев своего коллективного противника в "бюрократе", поддерживающем Сталина, Троцкий всей силой своего полемического таланта обрушился на партийных чиновников. Куда тактичнее действовал его оппонент, улавливавший интересы тех, от кого зависел. В 1925 году Сталин сформулировал теорию построения социализма в отдельно взятой стране, и ту широко одобрила уставшая от войны коммунистическая элита. Троцкий же с его призывами к перманентной революции выглядел в ее глазах вызывающе — как руководитель, способный променять с трудом достигнутую стабильность на внешнеполитическую авантюру. В 1925 году под аплодисменты однопартийцев Троцкий теряет свой пост в правительстве, хотя остается членом Политбюро. Ему поручают все менее и менее престижную работу, несоразмерную с его прежним рангом: должность главного по научно-технической части в Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) и главного по электротехнике в том же учреждении. Спуск вниз по карьерной лестнице бывшего коммуниста номер два ошеломителен. В 1927-м — выселение из квартиры в Кремле, в 1928-м — высылка в Казахстан, в 1929-м — вынужденная эмиграция. В прошлом ближайший сподвижник Ленина оставляет Россию ради Турции. Он уносит с собой обиду на Сталина, жажду морального реванша и выстраданное убеждение, что на его глазах произошла историческая ошибка, вина за которую ложится на партийную бюрократию — из-за нее коммунистическая революция в Советском Союзе направилась по неправильному пути. Сталин дал приказ

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Усиливавший свою власть отец народов тоже не был доволен судьбой Троцкого. С течением времени вождю все больше казалось, что в отношении своего врага он поступил недостаточно твердо. Как утверждал в мемуарах разведчик и диверсант Павел Судоплатов, решение о ликвидации Троцкого было принято советским лидером на волне Большого террора. Тогда же вынесли смертные приговоры другим деятелям ленинского окружения — Каменеву, Зиновьеву, Бухарину, что выживший Троцкий оживленно комментировал на страницах леворадикальной печати, тайно доставлявшейся в Советский Союз. К этому времени бывший соратник Ленина проживал в Мексике, куда вынужден был перебраться из Западной Европы, где его деятельность посчитали экстремистской. СССР также заботила эта сторона вопроса. Своими выступлениями Троцкий активно мешал Сталину. По словам Судоплатова, устранить бывшего наркома решили из-за создававшейся им угрозы: в случае если СССР стал бы расширять свои границы, Кремлю не была бы гарантирована поддержка иностранных коммунистов. При этом в окружении Сталина были парадоксально уверены: стоит убрать Троцкого, и троцкизм как внутрикоммунистическая проблема просто исчезнет сам собой.

Описание Лев Троцкий в Койоакане, Мексика, 1937 год © AP Photo

В деле ликвидации врага Сталина номер один НКВД рассматривала три варианта. Первый из них, предполагавший помощь местной коммунистической партии, отпал сразу. Участвовать в политическом убийстве мексиканские левые наотрез отказались. Второй предусматривал использование диверсионной группы, засланной из Москвы, и вскоре такая была сформирована. Одному из ее участников, Иосифу Григулевичу, удалось завязать дружбу с охранником Троцкого американцем Хартом, оказавшимся наивным парнем (а по другим версиям, тоже агентом НКВД). Тот открыл убийцам двери дома своего шефа, и под покровом ночи преступники ворвались в спальню Троцкого, где произвели семь десятков выстрелов. Не сомневаясь, что "цель" достигнута, налетчики ретировались. Чуть позже они убили Харта. Каково же было их разочарование, когда выяснилось, что Троцкий выжил. Большевистского лидера в изгнании защитила темнота, а спасла супруга Наталья Седова. Шум посреди ночи испугал ее, она разбудила мужа, и когда диверсанты, не включая света, ворвались в комнату, бывший железный нарком Советской России был уже начеку: прятался от них под кроватью. Ни одна из пуль его не задела. Единственным пострадавшим оказался его внук Сева, которого убивать не собирались, но один из выстрелов по случайности задел его рикошетом.

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Чудом выживший Троцкий принял повышенные меры безопасности. Охрану резиденции усилили. Круг общения сузили. Последовали публикации в прессе. Бывший вождь выступил с обвинениями против Сталина, назвав его заказчиком покушения. Троцкий не знал, что в его окружении находилось еще несколько сталинских агентов, действовавших автономно, даже не зная о существовании друг друга. Охота на бывшего наркома только начиналась. Роковой час наступил для Троцкого 20 августа 1940 года. Рамон Меркадер пришел на встречу с бывшим наркомом, вооруженный не только альпинистским ледорубом, но еще и пистолетом. Оружие можно было найти и отобрать, но Троцкого подвела щепетильность. Несмотря на угрозу своей жизни, он не допускал обысков у своих посетителей, считая, что такое недоверие унижает их человеческое достоинство.

Описание Похороны Льва Троцкого в Мехико, 1940 год © AP Photo

Рассказы Меркадера о последних мгновениях Троцкого разнятся. Согласно одному из них, бывший вождь, уже раненный, в ярости укусил его за руку, бессильно мстя своему убийце. По другому, Троцкий пережил момент мучительного страха, когда Меркадер надвигался на него с орудием убийства в руках, но помешать ему ничем не смог. Сам преступник, схваченный охраной, едва не отправился следом за своей жертвой. Меркадера до полусмерти избили, и он, корчась, кричал, что действовал не по своей воле. НКВД якобы заставил его стать террористом, держа в заложниках его мать. Меркадеру не верили.

Описание Рамон Меркадер, 1940 год © AP Photo