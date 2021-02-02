Великобритания переманивает жителей Гонконга. Вызывает ли иммиграционная программа ажиотаж

Александр Зюзин — о том, готовы ли жители Гонконга воспользоваться предложением Лондона и начать новую жизнь в королевстве

Великобритания с 31 января открыла специальный канал иммиграции для жителей Гонконга из числа обладателей паспортов британских заморских территорий (BNO, British National Overseas). На упрощение им визовой процедуры Лондон подтолкнули изменения в связи с принятым в Китае законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, вызвавшим критику Запада. Власти королевства рассчитывают, что возможностью переезда воспользуется до 300 тыс. жителей бывшего британского анклава.

Описание Штаб-квартира генерального консульства Великобритании в Гонконге © REUTERS/Tyrone Siu

Однако нововведение пока не вызвало особого ажиотажа. В британском визовом центре, расположенном в районе Норт-Пойнт, по свидетельству корреспондента ТАСС, столпотворения не наблюдается. Он работает лишь слегла оживленнее обычного. Ряд молодых пар, некоторые — с детьми, воспользовались возможностью подать документы на специальную визу, дающую право пребывать в Соединенном Королевстве в течение пяти лет, работать там или учиться. После этого они смогут претендовать на постоянный вид на жительство в стране, а затем и британское гражданство.

На эту тему "Лучшие умы со всего мира". Как новые визовые правила изменят британский рынок труда

"Мы в любом случае хотели с мужем эмигрировать и изначально рассматривали Канаду. Но в итоге решили таки воспользоваться предложенной Великобританией визовой программой, поскольку предлагается упрощенная схема. Надо лишь подать онлайн-заявку, ответить на 100 вопросов, оплатить визовые и медицинские сборы, прийти для сдачи биометрических данных, а также подтведить финансовую обеспеченность", — пояснила молодая жительница Гонконга по имени Эмили. Объясняя свое желание уехать, она отметила, что экономическая и политическая ситуация в этом специальном административном районе ухудшилась за последние два года — с момента массовых антиправительственных беспорядков 2019 года и принятого в ответ на это Пекином сурового закона о нацбезопасности. "Это уже совсем не тот Гонконг, как раньше. Здесь все меньше свобод. Мы не видим здесь будущего для себя и своих детей", — пояснила собеседница. Люди второго сорта? Однако Пекин предупредил, что Лондон будет относиться к людям, таким как Эмили и ее муж, как к людям второго сорта. "Соединенное Королевство рассчитывает превратить многих гонконгцев во второстепенных британских подданных. Китай выражает по этому поводу крайнее недовольство, мы категорически против. С 31 января наша страна больше не признает заморские паспорта Великобритании", — указал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

С заявлением о непризнании паспортов BNO также выступили и власти Гонконга. Однако, по сути, это всего лишь символический жест, который на практике не окажет особого воздействия на их владельцев, поскольку они параллельно также имеют гонконгские паспорта и могут беспрепятственно пользоваться ими и спокойно возвращаться в родной город. Однако существует вероятность того, что власти могут пойти на ужесточения и лишить этих людей вида на жительство в специальном административном районе КНР. А это уже будет болезненной мерой. Ведь очевидно, что не все жители Гонконга готовы навсегда обрубить концы и лишить себя возможности вернуться, если у них вдруг не сложится жизнь в Великобритании. Бывший секретарь (министр) по вопросам безопасности Гонконга Регина Ип, являющаяся ныне законодателем и советником главы местной администрации, выразила мнение, что Лондон будет относиться к участникам визовой программы "как к беженцам". Ведь речь, по ее словам, идет в основном о людях, "не имеющих особых профессиональных навыков и высокой квалификации". Они не могут эмигрировать за рубеж по традиционным каналам, как, например, врачи или другие ценные специалисты. "Вы можете оплатить сборы и ответить в анкете на 100 вопросов. Однако так или иначе к вам будут относиться как к беженцам", — убеждена Ип. Выступая 1 февраля в радиопрограмме, она добавила, что эмигранты из Гонконга могут столкнуться и с проблемой дискриминации в чужой европейской стране. Статус BNO По данным британского МИД, на территории Гонконга проживает почти 3 млн человек со статусом британских подданных за рубежом. Речь идет о жителях Гонконга, родившихся до его передачи Китаю и не имевших гражданства других стран до 30 июня 1997 года. Из них 350 тыс. оформили специальные паспорта, подтверждающие данный статус, но не делающие их британскими гражданами. Этот документ не освобождает их от миграционного контроля в Великобритании, однако облегчает процедуру въезда в Соединенное Королевство и дает некоторые привилегии при пребывании на его территории. Население Гонконга составляет 7,5 млн человек.

На эту тему Не патриоты? Почему Законодательный совет Гонконга остался без оппозиции