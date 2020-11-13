Не патриоты? Почему Законодательный совет Гонконга остался без оппозиции

Александр Зюзин — о том, как Пекин продолжает гнуть свою линию в автономии

11 ноября 15 депутатов 70-местного Законодательного совета Гонконга от так называемой продемократической оппозиции объявили о коллективном решении подать в отставку в знак протеста против дисквалификации своих четырех коллег из-за новой резолюции, принятой в Пекине. На этом фоне страны Запада обвинили власти КНР в дальнейшем ущемлении свобод, подрыве автономии и "закручивании гаек" в этом специальном административном районе вслед за введением здесь минувшим летом сурового закона о национальной безопасности.

Описание Оппозиционные депутаты Законодательного совета Гонконга © AP Photo/Vincent Yu

Четырех опальных депутатов лишили мандатов сразу же после принятия новой резолюции Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент КНР). Документ закрепляет патриотизм в качестве обязательного требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга и дает право мгновенно отстранять не соответствующих критериям депутатов без всякого судебного решения. Это касается законодателей, выступающих в поддержку идей о независимости Гонконга, отказывающихся признавать суверенитет КНР над Гонконгом, способствующих вмешательству иностранных сил в дела автономии, а также совершающих иные действия, которые могут быть трактованы как угрожающие национальной безопасности. Оппозиционный блок расценил нововведение как "произвол", подрывающий юридическую и конституционную систему, демократические права и свободы в Гонконге, принцип "одна страна — две системы". Буквально через минуты после принятия документа власти указали на дверь четырем скандально известным законодателям (трем от Гражданской партии Гонконга и одному из партии "Профессиональная гильдия"). Летом избирком уже отказал им в участии в выборах в состав парламента нового созыва из-за "непатриотичных взглядов". Эти политики призывали к введению международных санкций против Гонконга, продвигали антикитайские лозунги. Однако они автоматически продолжили свои полномочия, поскольку запланированные на 6 сентября выборы были перенесены на год по решению властей из-за пандемии коронавируса.



В обход суда



Ранее отстранить членов Законодательного совета можно было только по решению суда. Так, в ноябре 2016 года Верховный суд согласился лишить депутатских мандатов шестерых оппозиционных парламентариев из числа молодежных представителей новых радикально настроенных политических сил, которые прошли в парламент. Во время процедуры присяги они позволили себе выкрикивать демократические, антикитайские и сепаратистские лозунги. И тем самым "проявили неискренность" во время клятвы верности родине.

Сейчас же гонконгская администрация сможет дисквалифицировать любых неугодных депутатов без судебных процедур — по своему усмотрению. "Нам нужен политический орган, состоящий целиком из патриотов", — подчеркнула глава администрации Гонконга Кэрри Лам, недавно побывавшая для консультаций в Пекине. Канцелярия Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао назвала массовую отставку депутатов "фарсом", который "полностью раскрыл их стремление к достижению корыстных политических целей без учета общественных интересов, вновь показал твердолобую позицию по противостоянию с центральными властями". В Пекине рассчитывают, что отстранение оппозиционеров будет способствовать "упорядоченному функционированию законодательного органа и социальной стабильности" в интересах общества.



Долой саботаж



Новая резолюция позволит Пекину значительно усилить контроль за политической ситуацией в этом специальном административном районе КНР и подавить здесь влияние оппозиции. Она же прежде всячески вставляла палки в колеса: пыталась блокировать принятие тех или иных "прокитайских" законопроектов, занималась саботажем и препятствовала нормальной работе парламента. Отдельные представители продемократического блока периодически устраивали стычки и потасовки, скандальные выходки, например, разбрасывали в зале заседания зловонные удобрения для срыва заседаний, затягивали решение организационных вопросов.

На эту тему Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

Так, из-за противодействия оппозиции в течение полугода работа парламента была фактически парализована в связи с невозможностью провести выборы главы ключевого комитета (House Committee), ответственного за порядок выдвижения законопроектов. В мае после нескольких месяцев хаоса и неразберихи этот комитет в итоге возглавила пропекинский депутат Старри Ли. А в прошлом году работу парламента Гонконга парализовали антиправительственные демонстранты, которые взяли штурмом здание Заксовета 1 июля и устроили там мощные погромы. Ремонт комплекса продолжался до середины октября и обошелся в $2 млн. Одним словом, работа Законодательного органа то и дело буксовала, а заигрывания оппозиции с радикальными силами и призывы к иностранному вмешательству в дела Гонконга переполнили чашу терпения центральных властей. Они указывают, что в парламенте не должны заседать те, кто не уважает закон и порядок, и не желает вносить свой позитивный вклад в развитие. В то же время принятая ПК ВСНП резолюция, по мнению юридического экспертного сообщества, является вмешательством Пекина во внутренние дела автономии и противоречит Основному закону (аналог конституции в Гонконге). Согласно договоренностям о передаче бывшего британского анклава, власти КНР уполномочены здесь курировать только вопросы, связанные с внешней политикой и обороной, но никак не внутриполитические дела.



Парламент Гонконга



Законодательный совет Гонконга — однопалатный парламент из 70 депутатов. Половина их корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают из представителей отраслевых сообществ по профессиональному признаку. Следующие выборы в состав этого органа пройдут 5 сентября 2021 года. А пока оставшиеся десять месяцев он продолжит работать без участия оппозиции. По всей видимости, и дальше ей тоже не будет там места. Надо сказать, решение отложить выборы на год из-за пандемии уже само по себе нанесло удар по позициям продемократических партий. Они рассчитывали завоевать на сентябрьском голосовании половину мест, чтобы иметь возможность контролировать парламент. И в целом у них были неплохие шансы с учетом того, что в ноябре прошлого года на выборах депутатов районных советов убедительную победу одержали именно кандидаты от оппозиции, получившие 90% мест.

На эту тему От карнавала до вандализма. Демонстранты в Гонконге создали свою культуру протеста