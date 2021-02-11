В поисках "красной линии". Байден готовится сдерживать "главного соперника" США

Джо Байден не оставил сомнений в том, кого он считает наиболее опасным противником США в обозримой перспективе. В среду, впервые выступая в Пентагоне, он объявил, что при этом ведомстве уже создают специальную рабочую группу, которой предстоит оценить американскую оборонную стратегию в отношении КНР, а также состояние китайских вооруженных сил, военной промышленности, разведки и технологий.

Описание Президент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне, 10 февраля 2021 года © REUTERS/Carlos Barria

"Мы должны ответить на усиливающийся вызов со стороны Китая, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", — сказал новый президент США. Неделю назад в своей первой большой речи о внешней политике он назвал Китай "самым серьезным соперником" Соединенных Штатов.

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За исключением терроризма, о каких-то других "традиционных" угрозах американской национальной безопасности, в том числе об Иране и КНДР, Байден не говорил. Россия в его пентагоновском выступлении, которое продолжалось чуть более десяти минут, также не упоминалась. Впрочем, о ней было немало сказано в речи Байдена в Госдепартаменте, где было подтверждено намерение проводить в отношении Москвы жесткий курс. Да и новые назначенцы в его администрации уже не раз высказывались на эту тему. Например, первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила на днях, что после "модернизации вооруженных сил Китая" следующим вызовом для ВС США можно считать "деструктивные действия России". В поисках верного курса В рабочую группу по Китаю войдут 15 военных и гражданских специалистов, которыми будет руководить специальный помощник министра обороны США Илай Ратнер. Ожидается, что через четыре месяца они представят свои рекомендации новому главе Пентагона Ллойду Остину. Публиковать их администрация Байдена не будет, но поделится ими с Конгрессом. В соответствии с законодательством Пентагон ежегодно направляет на Капитолийский холм свои оценки военного потенциала КНР, но создание специальной группы выводит такую работу на более высокий уровень.

Описание Глава Пентагона Ллойд Остин © REUTERS/Carlos Barria

Ранее Байден распорядился провести пересмотр стратегии США в области торговли с Китаем, а также изучить вопрос о взаимных инвестициях в технологические компании. В то же время он подчеркивал, что жесткий подход Вашингтона к отношениям с Пекином не означает отказа от сотрудничества. Словно в подтверждение этого, вернувшись из Пентагона в Белый дом, Байден поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Поводом для звонка стало наступление Нового года по лунному календарю, но разговор касался и свободы судоходства в Восточно-Китайском море, и прав человека в КНР, и отношений с Тайванем.

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Байден явно стремится публично продемонстрировать готовность к решительным действиям против Китая, который пугает США наращиванием своих вооруженных сил и экономической экспансией по всему миру. В ходе недавней предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп постоянно ставил под сомнение способность своего соперника-демократа выдержать жесткий курс в отношении КНР. Байдену приходится доказывать, что это не так, однако его решимости еще только предстоит пройти проверку, и выводы специальной рабочей группы Пентагона будут иметь для этого критически важное значение. В то же время Вашингтон не заинтересован в конфронтации с Пекином, как не заинтересован в ней и Пекин. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, являвшийся архитектором восстановления американо-китайских отношений и готовивших исторический визит президента Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году, позже писал уже о современном Китае, что тот не стремится к прямому столкновению с Соединенными Штатами. По его словам, цель Китая — "терпеливое наращивание относительного преимущества" по всему миру. Внешнеполитической команде Байдена еще только предстоит определить, как на это следует реагировать и где могут пройти "красные линии" в отношениях со своим "самым серьезным соперником". Бывший ответственный сотрудник Минобороны США Элбридж Колби, занимавшийся КНР в администрации Дональда Трампа, отметил в интервью британской Financial Times, что "администрация Байдена до сих пор посылала громкие сигналы, но демонстрировала склонность к мягкому подходу или даже стремление преуменьшить значение жесткой силы, особенно военной силы, в соперничестве с Китаем". Не спешить выполнять Пентагоновская речь Байдена действительно могла бы показаться достаточно миролюбивой, даже несмотря на ее "китайскую часть". Новый глава американской администрации, он же главнокомандующий ВС страны, заявил, что при необходимости без колебаний использует военную силу для защиты интересов США и их союзников по всему миру, но считает, что к ней можно прибегнуть лишь "в последнюю, а не в первую очередь".

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Кроме того, он подчеркнул, что глобальное лидерство, которое хотели бы сохранить за собой Соединенные Штаты, должно быть основано "не на примере силы, а на силе примера". Эти слова проходят рефреном во всех последних выступлениях Байдена — он уже говорил об этом в своей инаугурационной, а позже в госдеповской речи. Судить о его внешней и оборонной политике будут, конечно, не по словам, а по делам, но пока он выполняет свои обещания. Одно из них, кстати, заключается в пересмотре стратегии развертывания американских войск за рубежом, в том числе планов вывода подразделений ВС США из других стран, включая Афганистан. В настоящее время этот вывод приостановлен. В соответствии с соглашением, заключенным год назад администрацией Трампа с правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация), США должны были бы вывести все свои войска из этой страны к маю нынешнего года. Сейчас там находятся 2,5 тыс. американских военнослужащих. Администрация Байдена подтверждает готовность вернуть их на родину как можно скорее, но реализация сделки застопорилась. По мнению Вашингтона, талибы нарушают условия договоренности, продолжая нападения на афганские правительственные силы. Можно сказать, что действия нынешней администрации подтвердили правильность давней армейской поговорки о том, что не надо спешить выполнять приказ командования, поскольку вскоре могут последовать обратные указания. Заступив на свой пост, Байден отменил решение Трампа о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, из которых примерно 6,4 тыс. должны были вернутся на родину, а около 5,6 тыс. собирались передислоцироваться в Италию и Бельгию. Администрация Байдена пересматривает и другие решения своих предшественников, в том числе касающиеся модернизации стратегических ядерных сил США. Президент готов слушать Однако главная задача Байдена при посещении Пентагона заключалась в налаживании взаимного доверия с руководством этого ведомства и командованием вооруженных сил, которое было изрядно подорвано за годы правления Трампа. Как заявили журналистам сотрудники Белого дома, теперь, когда дело будет касаться военных вопросов, "президент будет слушать генералов, а не наоборот".

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