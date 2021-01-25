Последние дни Помпео. Как бывший госсекретарь усложнил президентство Байдену

В последние недели в офисе американский дипломат делал все возможное, чтобы новой администрации было непросто отказаться от внешнеполитического курса Трампа

Кажется, что после поражения на выборах 3 ноября Дональд Трамп окончательно потерял интерес к управлению страной. В последний месяц в Белом доме он занимался лишь тем, что пытался оспорить результаты выборов и воевал с политическими оппонентами. Заявления президента в день штурма Капитолия привели к блокировке самого Трампа в Twitter и запуску процедуры импичмента, второй за один срок. Пока американский лидер выпутывался из скандалов, его главный союзник госсекретарь Майкл Помпео торопился закончить как можно больше дел. Почти каждый день он объявлял о новых решениях, которые определяли дальнейший внешнеполитический курс Америки. И несмотря на то, что страна переходит под управление демократа Джо Байдена, благодря Помпео какое-то время США продолжат следовать по заданному Трампом вектору. Как заявил CNN анонимный представитель ушедшей администрации, целью этих действий было "зажечь столько пожаров, чтобы было трудно потушить их разом". Будущее США и Китая За день до вступления в должность нового президента США госсекретарь Помпео решил сделать свой последний и самый дерзкий выпад в сторону Китая. Глава американской дипломатии и без того стал самой токсичной для Пекина фигурой из-за высказываний о Гонконге, Тайване и "коммунистическом режиме".

Финальным аккордом стало обвинение КНР в геноциде уйгруров, который страна якобы устраивает в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. "Я считаю, что этот геноцид продолжается и мы наблюдаем систематические попытки уничтожить уйгуров", — заявил госсекретарь. Своим заявлением Помпео добился лишь того, что на следующий день МИД КНР ввел санкции в отношении 28 граждан США, включая самого экс-чиновника. Теперь бывшему дипломату и членам его семьи, а также связанным с ними компаниям и организациям запрещено въезжать на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао и вести дела в КНР. Несмотря на то, что кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что согласен с оценкой Помпео по ситуации с уйгурами, в Пекине все же выражают надежды на более продуктивную работу с новой администрацией. При этом, как отмечают эксперты, обвинения в геноциде не проходят бесследно, так что отношения Вашингтона и Пекина как минимум останутся напряженными. "Шквал ограничений и санкций, введенных (против Китая) в последние месяцы правления администрации Трампа, призван сделать политически невозможным или технически сложным для приходящей администрации откат назад, — приводит CNN слова Скотта Кеннеди, аналитика Центра по Китаю. Решение о том, как управлять таким наследством, будет главной внешнеполитической задачей новой администрации". Враги Америки Последние решения администрации Трампа касались не только Китая. Среди других внешнеполитических шагов его кабинета — повторное включение Кубы в список спонсоров терроризма, признание йеменских повстанцев-хуситов террористами, снятие ограничений на контакты между официальными лицами США и Тайваня, начало процесса учреждения консульства в Западной Сахаре, а также пакет новых санкций в отношении Ирана. Как заявил на условиях анонимности один из членов команды Байдена газете The Washington Post, советник Трампа Джаред Кушнер активно лоббировал вопросы, касающиеся Марокко и продажи оружия ОАЭ и Саудовской Аравии за их согласие нормализовать отношения с Израилем. Большую часть остальных решений, включая Кубу и Тайвань, "Помпео принял самостоятельно", — отметил чиновник. Теоретически администрация Байдена может отмотать назад почти все эти решения, но это все равно создаст определенные сложности. Как добавляет тот же источник The Washington Post, новый кабинет планирует полную ревизию последних решений Госдепа с точки зрения их соответствия национальным интересам. При этом команда Байдена пока больше занята внутренними проблемами, в частности борьбой с пандемией. "Помпео продолжает принимать безрассудные, политизированные внешнеполитические решения", а не содействует "плавной и эффективной передаче власти", — заявлял Insider глава Комитета по международным отношениям в Палате представителей Грегори Микс за несколько дней до инаугурации Байдена. Антииранский курс Отдельные инициативы Помпео уже раскритиковали законодатели как от демократов, так и от республиканцев. В первую очередь это касается решения по хуситам, которое грозит ухудшением и без того тяжелого кризиса в Йемене. Страна, которая получает почти все свое продовольствие по гуманитарной линии, может остаться без снабжения, так как поставщиков могут обвинить в поддержке терроризма.

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У Байдена не получится отменить это решение одним лишь росчерком пера. Для этого потребуется акт со стороны Конгресса или заключение администрации. Уже после этого госсекретарь может провести новую проверку и установить, что обстоятельства изменились, ничто не угрожает национальной безопасности США, а прежнее решение можно аннулировать. Признание хуситов террористам нельзя не рассматривать в контексте отношений США с Ираном. В Вашингтоне не раз утверждали, что Тегеран активно поддерживает повстанцев деньгами и оружием, чем провоцирует военный конфликт в регионе. Уходящая администрация сделала многое, чтобы сформировать на Ближнем Востоке антииранский альянс. Сближение арабских монархий с Израилем стало частью таких усилий. Как и в Пекине, в Тегеране также рассчитывают, что с приходом Байдена у страны появился шанс начать с США конструктивный диалог, возможно, даже договориться о новых условиях ядерной сделки. Команда Трампа категорически возражала против этого документа и покинула соглашение в 2018 году. Даже если Вашингтон и Тегеран каким-то чудом и смогут вернуться к прежним условиям сделки, в отношении Ирана все равно продолжит действовать множество других американских санкций — за поддержку терроризма, разработку баллистических ракет и прочее. Отменить их без участия Конгресса президент не сможет, особенно после того, как Помпео объявил Иран новой базой "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ). Многие восприняли это громкое, но ничем не подкрепленное заявление как предлог для начала войны. Стратегия 2024 Кроме стремления сохранить наследие Трампа и усложнить президентство Байдену, целью последних указов Помпео может быть и стремление заявить о себе как о независимом политике. Вполне возможно, что, несмотря на свою огромную популярность, Дональд Трамп больше никогда не сможет участвовать в президентских выборах. Особенно если Сенат все же проголосует за его импичмент.

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