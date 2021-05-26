"Проблема — юстиция": во Франции выясняют, почему преступники больше не боятся полиции

Стражи порядка Франции активно откликнулись 19 мая на призыв своих профсоюзов почтить специальной манифестацией память полицейского Эрика Массона, погибшего на посту от руки преступника. Застреленный в упор наркоторговцем в Авиньоне в начале мая 36-летний сержант стал новой жертвой в мартирологе французской полиции, потерявшей в последние годы немало своих сотрудников при проведении повседневных операций. Этот "гражданский марш" полицейских в Париже подтвердил авторитет корпорации во французском обществе. Он также обнаружил расхождения в концепции поддержания общественного порядка между полицией и корпусом судей.

Описание Манифестация профсоюзов перед французским парламентом, 19 мая 2021 года © Nicolas Portnoi/Hans Lucas via Reuters Connect

Профсоюзы полиции лучше всех организованы в стране — в процентном отношении в них объединено больше представителей профессии, чем в любой другой отрасли. Это сказалось и на проведении парижской манифестации. По данным организаторов, в ней приняли участие 35 тыс. стражей порядка. Не осталось незамеченным и то, что своих делегатов к демонстрантам направили практически все основные партии — от коммунистов до правых. И совсем беспрецедентный факт — к демонстрантам присоединился лично министр внутренних дел Жеральд Дарманен, отметив, что решил "поддержать полицейских". Но самое примечательное заявление сделал глава Альянса национальной полиции — это один из трех крупнейших тред-юнионов правоохранителей, он объединяет более 40% полицейских. С трибуны парижского митинга Фабьен Ванемельрик заявил: "Проблема полиции — это юстиция". По его словам, обществу "важно знать, почему преступники больше не боятся стражей порядка". Нижний предел наказания Дело в том, что профсоюзы полиции, организовавшие демонстрацию, настаивают на возвращении в Уголовный кодекс нижних пределов наказания для всех случаев нападения на сотрудников полиции. Это, по их мнению, сделало бы наказание неотвратимым. Они упрекают юстицию в проявлении лаксизма — снисхождения к преступникам.

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Иллюстрацией настроений полиции послужила сцена, разыгранная в лицах группой участников митинга. Они изобразили, как преступник хладнокровно убивает патрульных, а "судьи" в комбинезонах с надписью "юстиция", вооружившись метлами, заметают следы. Манифестанты скандировали призывы к отставке министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти, в недавнем прошлом успешного адвоката, выигравшего рекордное число дел своих подзащитных. Видимо, в полиции не могут простить ему слов о том, что он является также "министром заключенных". Эксперты напоминают, что нижний предел наказаний вводился в период пребывания в Елисейском дворце Николя Саркози в 2007–2012 годах. До прихода на пост президента он сам был главой МВД и считал своим долгом уделять постоянное внимание укреплению порядка. Минимальный предел наказания был отменен уже после его ухода из политики. Этот шаг объясняли тогда не столь значительным эффектом меры для профилактики правонарушений. Взгляд с Вандомской площади На Вандомской площади, где находится Министерство юстиции, стремятся апеллировать фактами. В 2019 году суды вынесли 132 тыс. приговоров, тогда как за четыре года до этого — 120 тыс. По словам Эрика Дюпон-Моретти, "из-за бюджетного голода долгое время в распоряжении юстиции оставались средства лишь для главного — нейтрализации наиболее опасных преступников". Менее тяжкие правонарушения отошли на второй план — по причине нехватки средств в бюджете. Думаю, различия в позициях полиции и юстиции связаны c несхожестью опыта и политических взглядов их руководителей. 38-летний глава МВД Жеральд Дарманен тяготеет к правому флангу правительства. До прихода в кабинет он представлял в парламенте партию "Республиканцы" и был близок к экс-президенту Николя Саркози. Эрик Дюпон-Моретти, которому сейчас 61 год, разделял прежде взгляды Мартин Обри, мэра города Лилля, пользующейся большим влиянием в Соцпартии. В силу этих причин его причисляют к левому флангу правительства.

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Открытая полемика с МВД, впрочем, может быть на руку главе Минюста. Она явно повышает его ставки в глазах судей, не жаловавших нынешнего патрона в период его адвокатской карьеры. Дюпон-Моретти не разделяет требований профсоюзов полиции о возвращении в Уголовный кодекс нижнего предела наказания. "Я против по прагматическим соображениям, но мог бы согласиться, если бы это позволило снизить преступность, — объяснил он. — Каждое наказание должно быть индивидуальным и назначаться на основе фактов, контекста и личности осужденного". Между тем глава Минюста считает, что противопоставление полиции и юстиции — ложное и оба института в равной мере заслуживают доверия. Если лаксизм, по его мнению, и проявляется во французском обществе, то прежде всего в "попустительстве лжи". Проект закона Тем не менее Дюпон-Моретти пошел навстречу полиции в одном из важных требований, дополнив проект закона "О доверии к юстиции" предложением наказывать убийство полицейского 30-летним сроком тюремного заключения. "Я предлагаю, чтобы наказание было таким же, как за совершение теракта", — пояснил он. Кроме того, он предусмотрел в законопроекте право адвоката присутствовать во время обыска у его клиента, практику съемки и трансляции процессов. Срок предварительного расследования теперь может быть ограничен двумя годами. Проект поддержали 25 мая в первом чтении Национальным собранием. Депутаты правящей партии "Республика на марше" (основана Эмманюэлем Макроном) и ее союзники — Демократическое движение Франсуа Байру обеспечили проекту 342 голоса. Против высказались 105 депутатов оппозиции, еще 96 воздержались. Сможет ли законопроект примирить полицейских и судей? По мнению левых, выступивших против проекта, он чрезмерно акцентирует внимание на безопасности. Депутаты-коммунисты считают, что проект демонстрирует "подчинение профсоюзам полиции". Отвергли проект и парламентарии "Национального объединения". Его лидер Марин Ле Пен убеждена, что "правительство утратило контроль за ситуацией" в борьбе с преступностью.

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