Итоги Каннского фестиваля: триумф России и революция Спайка Ли

В субботу Каннский международный кинофестиваль объявил своих победителей. "Золотую пальмовую ветвь" получил хоррор "Титан" молодой французской женщины-режиссера Джулии Дюкорно. Она стала второй женщиной за всю историю фестиваля, получившей главную награду. До нее "Пальму" вручили женщине только один раз — Джейн Кэмпион за картину "Пианино" в 1993 году, и если учесть, что тогда она разделила награду с китайским режиссером Ченом Кайгэ, то Дюкорно стала первой женщиной-режиссером в истории, единолично получившей награду Каннского фестиваля.

Режиссер, продюсер, актер, преподаватель, живой памятник новейшего американского кино и сам оказался в Канне первым — первым чернокожим председателем жюри основного конкурса смотра. Правда, осуществить свои обязанности ему удалось не сразу — в 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии. К счастью, через год Ли вернулся на смотр, прошелся ко красной дорожке в ярко-розовом костюме и на первой же пресс-конференции продемонстрировал, что не намерен чисто из вежливости соглашаться с политикой фестиваля. Американец заявил, что считает недопуск в программу фильмов, снятых стримингами, — глупостью. Это произошло как раз тогда, когда художественный директор Канна Тьерри Фремо отметил в интервью, что картины Netflix способствуют деградации кинематографа.

При этом он войдет в историю не только благодаря решению отдать "Пальму" Дюкорно, но и конфузом, который случился в самом начале церемонии вручения наград. Ли запутался с очередностью призов и случайно объявил обладателя "Золотой пальмовой ветви" в самом начале. Режиссер так разнервничался, что путался каждый раз, когда ведущая обращалась к нему. На пресс-конференции Ли явно переживал за свою ошибку и сказал, что ему нет оправдания и прощения. Однако радость от наград фестиваля довольно быстро затмила его оплошность, потому что итоги, даже если и заспойлеренные, все равно удивительные.

Решение жюри важно не только потому, что главную награду присудили женщине-режиссеру, но и из-за самого характера "Титана" — откровенного и бескомпромиссного боди-хоррора (поджанр фильмов ужасов, который показывает различные деформации человеческого тела). Картина рассказывает о девушке Алексии с титановой пластиной в голове, которая из-за нелюбви родного отца превращается в социопата, сеет на своем пути смерть и хаос и беременеет маленьким титаном после совокупления с автомобилем. Звучит как полная дичь, а если учесть броский и нелицеприятный визуальный ряд, выглядит фильм не менее дико. Канну, конечно, не в первой отбирать подобные картины в программу — фестиваль любит добавить в конкурс парочку джокеров, которые могли бы растрясти общественность и наделать шуму.

"Титан" Дюкорно похож на многие из них — прежде всего, на "Автокатастрофу" Дэвида Кроненберга, которая в свое время наделала шуму в том же Канне, или "Неонового демона" Николаса Виндинга Рефна. Однако далеко не всем каннским провокаторам удалось достичь такого успеха. Так же, как ругали Клинта Иствуда в 1994 году, когда он присудил "Пальму" Квентину Тарантино за бесстыдное "Криминальное чтиво", будут критиковать и Спайка Ли с коллегами за то, что вручили главный приз фестиваля фильму низкого жанра.

При этом провокационность Дюкорно не такая уж и провокационная — своим "Титаном" она нормализует действительность, которую до этого большинство не принимало: небинарность главной героини, физические деформации, нелогичность и явную необычность сюжета. "Титан" — странный и во многом неприятный фильм, его сложно назвать всеобщим любимцем, и при этом он говорит о понятных всем ценностях — любви и принятии себя. Жюри своим решением ставит на смелом заявлении француженки знак одобрения одного из самых влиятельных фестивалей мира

Канн в этом году оказался удачным и для российской делегации. Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" не был отмечен жюри, зато оператор картины Владислав Опельянц был удостоен престижной награды Высшей технической комиссии. Операторская работа в картине действительно выдающаяся. Гран-при жюри, своеобразное второе место, получил фильм финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть", который был снят при поддержке Минкультуры.

Это невероятный успех не только для режиссера, который уже был лауреатом Канна, выиграв в программе "Особый взгляд" с "Самым счастливым днем в жизни Олли Мяки", но и для российских продюсеров Сергея Сельянова и Натальи Дрозд, и для исполнителя одной из главных ролей Юры Борисова, которого режиссер упомянул в своей благодарственной речи. Кстати, судьбу Куосманена повторила и российская женщина-режиссер, ученица Сокурова Кира Коваленко — ее тихая драма "Разжимая кулаки" о любви и свободе в Северной Осетии взяла главный приз "Особого взгляда". Александр Роднянский, спродюсировавший картину, продолжает с успехом представлять международной публике новых российских режиссеров. Несколько лет назад так же триумфально началась карьера другого протеже Роднянского и тоже ученика Сокурова, который учился с Коваленко на одном курсе, Кантемира Балагова.

На пресс-конференции члены жюри признались, что согласия при принятии решений у них не было совсем, поэтому несколько наград были разделены между двумя фильмами. Так, приз с Куосманеном разделил иранский режиссер, частый гость в Канне и двухкратный лауреат "Оскара" Асгар Фархади с типичным для себя фильмом — моральным триллером "Герой", в котором заключенный совершает хороший поступок, но общество начинает сомневаться в честности его намерений. Камерное роуд-муви Куосманена и тяжеловесная драма Фархади на втором месте явно свидетельствуют о разброде в каннском жюри. Еще один совместный приз получили израильтянин Надав Лапид за противоречивое "Колено Ахед" и таец Апичатпонг Вирасетакул за "Память", похожую, как это уже давно заведено у режиссера, не на фильм, а на видеоинсталляцию, исследующую историю и природу человеческих воспоминаний. Без внимания жюри не остался и необычный мюзикл "Аннетт" Леоса Каракса, который открывал фестиваль. Французу вручили приз за режиссуру — это его первая крупная награда за более чем 30-летнюю карьеру.

А вот безусловному фавориту критиков японцу Русюкэ Хамагути и его "Сядь за руль моей машины" присудили приз поменьше — за лучший сценарий. Это лишний раз подтверждает тот факт, что в большинстве случаев мнение жюри и профессиональной публики не совпадают. Награду за лучшую женскую роль, как я и предсказывала, получила норвежка Ренате Реинсве за фильм о любовных страданиях хипстеров "Худший человек на свете" Йоакима Триера, а за мужскую — Калеб Лэндри Джонс. В мрачной драме Джастина Курзеля "Нитрам" он сыграл Мартина Брайанта, ответственного за самую крупную резню в истории Австралии. Кажется, что эта роль была создана для Лэндри Джонса — он очень органично вписался в образ, поэтому решение жюри, в общем-то, никого не удивило.

В целом пандемийная версия Каннского фестиваля получилась неровной, неоднозначной и, конечно, очень волнительной для всех. При этом смотр настолько воодушевился своим успехом (многие сомневались, что Канну удастся пройти без происшествий), что уже объявил о датах следующего фестиваля — в 2022 году он по традиции пройдет в мае.