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Популярный, но не великий. Билл Клинтон встречает свое 75-летие

ЛЕБЕДЕВ Иван
ЛЕБЕДЕВ Иван 
Обозреватель ТАСС
Иван Лебедев — о "сложном человеке", который стал президентом, но не стал первым джентльменом

42-му президенту США Уильяму Джефферсону Клинтону сегодня исполняется 75 лет. Даже спустя два десятилетия после его ухода из Белого дома он продолжает пользоваться любовью большинства американцев и остается одним из самых популярных политиков в своей стране. Когда же в 2001 году он покидал свой пост, рейтинг его поддержки составлял 66% — рекордный показатель для главы государства, завершающего свое правление. ​И это несмотря на громкие скандалы в течение всех восьми лет его пребывания у власти.

Билл Клинтон AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Билл Клинтон
© AP Photo/Charles Dharapak

Только за первые десять лет после завершения работы на посту президента Клинтон заработал на публичных выступлениях $75 млн — недостатка в желающих послушать его по-прежнему не было ни в самой Америке, ни за рубежом. Он обладатель харизмы, обаяния и подкупающей неповторимой улыбки. Отличный коммуникатор, умело ладящий с афроамериканцами, любящий джаз и играющий на саксофоне. 

Клинтон получил отличное образование в Джорджтаунском, Оксфордском, а затем Йельском университетах, но в отличие от многих политических лидеров являлся выходцем из среднего класса (мать — медсестра, отчим — автодилер; отец Билла погиб в автокатастрофе за три месяца до его рождения). Название родного городка Клинтона Хоуп в штате Арканзас, которое переводится на русский как "надежда", обыгрывалось в печати миллион раз.

Мне довелось работать в Вашингтоне во второй половине 1990-х годов, и я отлично помню то время, когда в американском обществе, казалось, царила гармония, террористическая угроза выглядела далекой, а доходы по самым обычным счетам в банках доходили почти до 3%. Президентство Клинтона принесло американцам беспрецедентный рост благосостояния и в целом оказалось для страны со знаком плюс. Во внешней политике итоги его правления были не столь однозначны.               

Все решила экономика

Клинтон оказался первым президентом-демократом после Франклина Рузвельта, который проработал в Белом доме в течение двух сроков. Считается, что в 1992 году Билл победил республиканца Джорджа Буша — старшего с помощью всего одного лозунга: "Это экономика, дурачок".

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Экономика США в ту пору действительно оставляла желать лучшего, и Клинтону удалось вывести ее из спада, добившись не только снижения инфляции и безработицы, но и ликвидации бюджетного дефицита. В период с 1992 по 2000 год в стране было создано 22 млн новых рабочих мест, а ВВП увеличился в полтора раза — с $6,5 трлн до $10,3 трлн, дав мощный импульс на следующие десятилетия. Неудивительно, что победа на выборах в 1996 году над кандидатом республиканцев сенатором Бобом Доулом досталась ему с еще большей легкостью.

Позже он, правда, сам признавал, что некоторые признаки улучшения ситуации появились еще в 1992 году, в последний год работы Буша-старшего, когда национальная экономика, завершая очередной цикл, стала выкарабкиваться наверх. Однако в ее дальнейшем поступательном развитии была немалая заслуга как самого Клинтона, так и его экономической команды, в том числе президентского советника, а затем главы Минфина Роберта Рубина. Ну и, конечно, председателя Федеральной резервной системы (Центробанка) США Алана Гринспена. Журналист Боб Вудворд, раскрутивший в свое время "Уотергейтский скандал" вместе с коллегой из The Washington Post Карлом Бернстином, рассказывая о Гриспене в одной из своих книг, даже дал ей название "Маэстро" — специалист руководил оркестром американской экономики с 1987 по 2006 год. 

На одной стороне

Президентство Клинтона почти полностью совпало с президентством Бориса Ельцина, и в российско-американских отношениях этот период был, пожалуй, самым безоблачным. Американцы тогда рассчитывали на построение в постсоветской России либеральной политической модели по западному образцу и старались в этом помочь, несмотря на сохранявшиеся фобии и стереотипы холодной войны. Контакты между лидерами двух стран выстраивались по формуле "друг Билл, друг Борис", хотя никакими друзьями они, конечно, не были, да и быть по определению не могли.

В книге "Моя жизнь", вышедшей в 2004 году, Клинтон вспоминает о своих 18 встречах с Ельциным и с теплотой отзывается о первом президенте РФ: "Он мне нравился. Ельцин был похож на большого медведя и полон бросающихся в глаза противоречий. Он вырос в трудных условиях, и по сравнению с ним у меня было детство, как у Рокфеллера. Он мог бы показаться грубым, однако обладал острым умом, позволявшим ему схватывать все тонкости ситуации. В какой-то момент он мог нападать, а в следующую минуту — обнимать вас".

Президент РФ Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон, 1994 год Александр Сенцов, Александр Чумичев/ТАСС
Описание
Президент РФ Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон, 1994 год
© Александр Сенцов, Александр Чумичев/ТАСС

Клинтон рассказывает также, как в 1993 году предложил подготовить программу помощи России, выделив на нее $1,6 млрд — вчетверо больше, чем давала на эти цели предыдущая администрация. "К удивлению моих сотрудников, — пишет он, — лидеры Конгресса, в том числе республиканцы, со мной согласились. На встрече, которую я организовал, чтобы способствовать принятию Конгрессом комплексной программы помощи России, председатель сенатского комитета по международным делам Джо Байден активно ее поддержал".

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Во второй половине 1990-х Россия присоединилась к Группе семи, ставшей "Большой восьмеркой". Хотя в ее отношениях с США и другими странами Запада далеко не все было гладко, и вряд ли могло быть. Началось расширение НАТО, продолжилось создание американской системы ПРО. Серьезный конфликт между Москвой и Вашингтоном вызвали натовские бомбардировки Югославии — бессмысленно-варварский шаг, совершенный Соединенными Штатами и их союзниками.

Но в то время обе стороны старались если не полностью уладить, то хотя бы сгладить противоречия, проявляя политическую волю для поиска развязок. Настрой был на сотрудничество, а не на конфронтацию. Как отмечал впоследствии Строуб Тэлботт, приятель Клинтона по Оксфорду, ставший в его администрации сначала помощником по новым независимым государствам, а затем первым заместителем госсекретаря США, они с Ельциным были "в принципе на одной стороне".

Сложный человек

Клинтон писал, что его жизнь в политике "была сплошным удовольствием", но на самом деле в ней были и взлеты, и падения. В 1974 году, будучи университетским преподавателем в Арканзасе, он проиграл выборы в Палату представителей Конгресса, однако через два года стал генеральным прокурором, а еще через два — губернатором своего штата. В 1980-м лишился этого поста, но на следующих выборах вернул его себе и проработал в губернаторской должности десять лет, пока не стал президентом страны.

Из арканзасского Литтл-Рока в Вашингтон за Биллом и Хиллари протянулся шлейф финансового скандала, связанного с инвестициями в земельные участки и получившего название "Уайтуотер". Разбирательство продолжалось вплоть до 2000 года и попортило Клинтонам немало крови. Вудворд, выпустивший о 42-м президенте США пару книг, писал, что он подвергался нападкам с первых дней пребывания в Белом доме и "СМИ часто бывали несправедливы" по отношению к нему.

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Может быть, тогда у Клинтона родился один из его самых забавных афоризмов: "Быть президентом все равно что быть смотрителем на кладбище: под тобой много людей, но тебя никто не слышит".

В одной из передач телеканала C-SPAN Вудворд как-то привел мнение Джорджа Стефанопулоса, одного из ближайших помощников Клинтона, переквалифицировавшегося позже в телекомментатора. "Он очень сложный человек, — говорил о нем Стефанопулос. — Он был как калейдоскоп, в котором каждый видел что-то свое и который мог вызывать разные чувства в разное время". Одна из многочисленных книг о Клинтоне, написанная историком Майклом Такиффом, так и называется: "Сложный человек" (A Complicated Man).

Конечно, самая непростая жизненная ситуация для этого непростого человека возникла в результате скандала со стажеркой Белого Дома Моникой Левински. Если бы речь шла только об адюльтере, то это было бы исключительно делом Клинтона и его семьи. Но президент нарушил закон, когда заявил сначала под присягой Большому жюри, а затем под телекамерами всем своим соотечественникам, что у него "никогда не было сексуальных отношений с этой женщиной". Палата представителей Конгресса объявила ему импичмент, но Сенат его оправдал.

Клинтон сохранил популярность, однако тень этого скандала помешала вице-президенту Альберту Гору победить на выборах 2000 года кандидата от республиканцев Джорджа Буша — младшего. Не сумела стать президентом и Хиллари Клинтон, уже в шутку выбиравшая для своего мужа подходящее звание: "Первый парень, первый супруг, первый джентльмен — над этим придется подумать".

Смею предположить, что если бы Гор взял тогда верх над Бушем-младшим, то многие события в мире развивались бы совершенно иначе. Но история не знает сослагательного наклонения. Гор не стал президентом, а Клинтон не стал великим президентом, таким как Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Франклин Рузвельт или Джон Кеннеди. А жаль…

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