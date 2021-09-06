Лидер Франции объявил войну наркомафии в Марселе

Дмитрий Горохов — о ситуации с преступностью во втором по размеру французском городе и мерах, которые анонсировал Макрон в борьбе с наркотиками

Трехдневный визит Эмманюэля Макрона в Марсель в начале сентября городские власти назвали историческим. Глава французского государства обещал марсельской администрации миллиард евро и полицейские подкрепления, чтобы положить конец войне местных наркоторговцев.

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон © EPA-EFE/LUDOVIC MARIN/POOL

Этим летом именно второй по значению (после Парижа) город страны служил во Франции главным источником криминальных новостей. Как свидетельствует хроника преступлений, в летние месяцы в Марселе было совершено два десятка кровавых преступлений, погибли 14 и ранены семь человек. Среди жертв этой волны насилия оказался даже 14-летний подросток. Казалось, что преступники соревновались в жестокости — например, 22 августа двух молодых марсельцев буквально изрешетили пулями, а еще одну жертву похитили и сожгли заживо в багажнике машины. Отмечается, что большинство погибших не имели судимостей и не состояли на полицейском учете. Но, как установили следователи, так или иначе все же были причастны к перепродаже наркотиков в наиболее неблагополучных с криминогенной точки зрения кварталах Марселя. Прокуратура констатировала "возросшее насилие" в споре банд наркоторговцев за передел города. А в последний день лета, в канун визита Макрона, прошел "белый марш" в память жертв нарковойны. Самый долгий визит Необычно продолжительный марсельский визит президента (как правило, он никогда так долго не задерживается в одном городе) объяснили в Елисейском дворце именно чрезвычайным характером ситуации. Прибыв на место, Макрон сразу же направился на встречу с правоохранителями в один из полицейских комиссариатов. "Мы ничего не упустим, — обещал он, излагая стражам порядка планы государства в борьбе с наркотрафиком в Марселе. — Пойдем до конца, и с нелегальной торговлей будет покончено раз и навсегда". Президент подчеркнул необходимость привлекать к ответственности также и покупателей, назвав их "сообщниками наркоторговцев".

Чтобы быть во всеоружии для выполнения президентских поручений, марсельская полиция получит дополнительно 300 сотрудников, более 200 новых автомобилей и 500 видеокамер. Кроме того, ей обещана новая штаб-квартира в мегаполисе, на создание и оборудование которой глава государства распорядился выделить €150 млн. Голоса сомнения В окружении мэра Марселя социалиста Бенуа Пайяна, как водится, выражали сомнение в том, что подкрепление из 300 новых полицейских окажется достаточным, чтобы перекрыть каналы наркоторговли и остановить распространение преступности. Для этого, считают в городе, понадобилось бы втрое больше новых стражей порядка. "Обещаний уже было так много, — скептически прокомментировал президентскую речь Руди Манна, возглавляющий профессиональный синдикат полиции в департаменте Буш-дю-Рон, в состав которого входит Марсель. — Перед нами сложная задача, и война далеко не выиграна". Но Макрон собирается бороться с наркомафией не только с помощью полиции. Источником проблем он считает и неудачи в войне с бедностью. Его всеобъемлющий ответ на наркоугрозу включил помимо чисто полицейских мер также и массивный план инвестиций в социальную сферу и образование. Он предусматривает реновацию половины из 470 школ города и около 10 тыс. квартир. Одновременно президент планирует развитие транспортной инфраструктуры — автоматизацию метро и открытие новых трамвайных и автобусных маршрутов. Повышенное внимание будет уделено и сфере культуры, где рекомендуется значительно расширить занятость. "Нам предстоит кропотливая работа, затрагивающая все сферы публичной политики", — объяснил глава государства жителям квартала "Брассенс" на севере города, который входит в число пяти крупных районов сбыта наркотиков. Арест на автостраде С визитом президента совпало по времени задержание одного из "авторитетов" наркобандитизма. Полиция ранее сбилась с ног, разыскивая Камеля Мезиани, на арест которого была выписана серия ордеров. 37-летнего мужчину задержали в последний день августа на платной автостраде по пути в Париж.

На эту тему Французские тюрьмы переполнены. Как власти пытаются решить проблему

Давно скрывавшийся от правосудия, Мезиани был приговорен прошлым летом в его отсутствие к 14-летнему тюремному сроку. Спустя несколько месяцев общий заочный приговор был увеличен до 30 лет судом присяжных, который уличил его в причастности к крупному сведению счетов между бандами в 2016 году. Как сообщила прокурор Марселя Доминик Лоранс, теперь он помещен под арест и по подозрению в "совершении убийства, поджоге и участии в преступном сговоре". Вскоре после этого в Париже и Марселе власти арестовали еще пятерых подозреваемых, в том числе женщин. Задержанную группу связывают с убийствами, совершенными в Марселе в августе текущего года. Поскольку все они принадлежат к одной группировке, в полиции считают, что нанесен сильный удар по марсельскому наркобандитизму. Следователи видят в этом итог методичной работы, проделанной ими в связи с расследованием. О противоборстве полиции с марсельской наркомафией рассказывал еще полвека назад знаменитый блокбастер Уильяма Фридкина The French Connection (1971 г.), завоевавший пять премий "Оскар", но история "Французской связи" (или "Французского филиала", как предполагал более точный перевод) началась многими десятилетиями раньше. В самом конце XIX столетия генерал-губернатор Поль Думер решил установить во Французском Индокитае государственную монополию на опиум — в Сайгоне было основано предприятие по его высокой очистке. После подписания в 1912 году в Гааге Международной конвенции по опиуму, запрещавшей использовать наркотики в целях, не связанных с медициной, французские власти сохранили пункты очистки в колонии, чтобы лечить солдат, раненных в Первой мировой войне. Французский филиал В реальной истории French Connection ("Французская связь", или "Французский филиал") была группой сообщников, поставлявшей опиум с Востока в курильни и подпольные лаборатории Европы. Считается, что первую такую лабораторию организовал марсельский "крестный отец" Поль Карбон, а курьеров набирал среди моряков. В качестве одного из важнейших торговых портов Европы Марсель осуществлял связи с Азией, Ближним Востоком, Африкой и Америкой.

На эту тему Что станет с главным достоянием Франции? В Бордо и долине Луары готовятся к потерям

С закатом курилен Карбон и его подручные переключились на рынок героина. Товар пользовался неизменным спросом по другую сторону Атлантики, где Лаки Лучано (при рождении Сальваторе Лукания) сколотил еще в 30-х преступную сеть. Обосновавшись после Второй мировой войны в Италии, он сохранил монополию на американский рынок наркотиков. Во время войны в Индокитае французский спецназ GCMA формировал из жителей Лаоса отряды для борьбы с партизанами. В качестве ответной услуги в GCMA согласились доставлять производимый ими опиум клиентам. Часть наркотиков попадала во Францию. В начале 50-х марсельские докеры блокировали порт, чтобы воспрепятствовать транспортировке наркотических средств. Но забастовка не дала результатов. В 1955 году в ООН констатировали, что мировое производство и наркотрафик продолжают расти. С наркомафией в свое время не справился и легендарный мэр Марселя Гастон Деффер, правивший городом с середины 50-х на протяжении 33 лет и пользовавшийся там огромным влиянием. Пресса за океаном утверждала, что некий Union corse ("Корсиканский союз") установил контроль над всей наркоотраслью — от производителей в Юго-Восточной Азии и Турции через лаборатории в Марселе до американских рынков сбыта. Французский историк Александр Маршан, однако, оспорил эти утверждения. В его глазах French Connection служила не более чем сегментом в составе широкого рынка. Марсельцы, указывал он, лишь экспортировали тот товар, который был заказан сицилийской Cosa Nostra, обосновавшейся в Нью-Йорке. Оборот в €4 млрд С наступлением 70-х годов прошлого века МВД Франции и Министерство юстиции США условились укрепить сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. В течение трех лет по обе стороны Атлантики были задержаны около 500 человек. В 1974 году в Марселе открылся процесс над участниками French Connection, приговоренными в итоге к длительным срокам.

На эту тему Светскость vs религиозность. Французская школа будет жить по новым правилам