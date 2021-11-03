{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Социально ответственное инвестирование: как активисты меняют нефтегазовые компании

ХАНОВ Михаил
ХАНОВ Михаил 
Управляющий директор ИК "Алго Капитал"
Михаил Ханов — о роли моральных стандартов в современном бизнесе

На рубеже 2021 и 2022 годов мы продолжаем жить в "эпоху перемен". Глобальная вспышка коронавируса, несомненно, привела к тому, что многие вещи в экономике и повседневной жизни оказались поставлены с ног на голову. Однако не стоит винить в этом только лишь неизвестную ранее болезнь. Тектонические сдвиги в политике и экономике начали происходить задолго до указанного триггерного события. К ним можно отнести и активизацию "зеленой" повестки дня, и преcловутый Brexit, и уже почти позабытую торговую войну США с Китаем в бытность Дональда Трампа президентом США.

© Drew Angerer/Getty Images

Как меняется подход к инвестированию

На эту тему
Альтернативные источники. Как мир идет по пути отказа от нефти
Альтернативные источники.

Новое время очень сильно размыло смысл таких устоявшихся понятий, как "инвестор на фондовом рынке" и "биржевой спекулянт". Не секрет, что в последние годы покупка и продажа активов на бирже начала в значительной степени играть роль развлечения, модного рода занятий, способа самореализации и даже формы общественной деятельности. При этом финансовый результат явно или подспудно может отходить на второй план по значимости.

Неудивительно, что в таких условиях зародился стремительно набирающий популярность тренд на социально ответственное инвестирование. Этот красивый принцип предполагает приоритетный выбор в пользу активов и технологий, создающих положительный социальный эффект. Зачастую под этим подразумевается инвестирование в акции и облигации инновационных компаний, создающих достойные условия труда и управляемых в соответствии с высокими моральными стандартами. Важной характеристикой подобных предприятий является их принципиальная ориентация на защиту окружающей среды.

Неизбежной оборотной стороной такого подхода к выбору объектов инвестирования становится отказ от вложений в широкий спектр довольно привлекательных активов по сугубо этическим соображениям. Например, с этой точки зрения довольно неприглядным шагом является приобретение акций алкогольных и табачных компаний, представителей игорного бизнеса, производителей оружия и т.п.

Подобная позиция прогрессивных инвесторов выглядит вполне разумной. Однако указанный подход зачастую не обходится и без некоторых "перегибов". Например, в течение нескольких последних лет в немилость социально ответственных инвесторов попала такая базовая для мировой экономики отрасль, как добыча традиционных видов топлива. Также социально ответственный инвестор способен отказаться от покупки акций компании, товары которой производятся с использованием детского труда. В свое время подобным нападкам подверглась компания NIKE, Inc. (NKE), претендующая на "лавры" самого дорогого спортивно бренда в мире.

Фактор, который нельзя игнорировать

Казалось бы, подобные соображения в процессе инвестирования выглядят как блажь. Но в современных условиях влияние указанного фактора уже нельзя игнорировать. В 2021 году многие нефтегазовые компании были вынуждены объявить о планах достижения углеродной нейтральности. Это результат общественного давления со стороны не только правительств, но и акционеров.

На эту тему
Чартеры и кортежи. Участников саммита по климату обвинили в загрязнении окружающей среды
Чартеры и кортежи.

В такой ситуации нефтегазовые предприятия пытаются мигрировать в сектор производства биотоплива, создания сетей зарядных станций для электромобилей, генерации "зеленого" электричества и водорода и т.д. Фактически же их подспудно подталкивают к постепенному отказу от ключевого профильного бизнеса. К слову, в начале октября 2021 года президент США недвусмысленно заявил о планах жесткого регулирования выбросов метана в стране. Подобные политические решения выглядят беспроигрышными с точки зрения общественного блага.

Чего же ожидать от инвесторов-активистов в эпоху, когда такие инициативы проводятся на уровне правительств? Например, Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) в текущем году продал все имевшиеся активы, связанные с нефтью и газом, по экологическим соображениям.

Что же касается представителей добывающих отраслей, то они закономерно иначе смотрят на ситуацию. Осенью 2021 года глава крупного сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр заявил о том, что мировые цены на энергоносители растут не только из-за увеличения спроса, но и по причине сокращения инвестиций в добывающие отрасли из-за соответствующей политики государств. Основатель и крупный акционер другого сырьевого трейдера, Glencore, Айван Глазенберг полагает, что недостаточно лишь провозглашать лозунги о достижении нулевых выбросов углерода без понимания способа достижения этой цели. Согласно оценке главы "Роснефти" Игоря Сечина, дефицит инвестиций в мировой нефтяной сфере может составить $135 млрд до 2025 года. Наконец, Саудовская Аравия недавно выступила против любых призывов к сокращению инвестиций в разработку новых месторождений нефти и природного газа. Тем не менее королевство все же приняло на себя обязательство стать углеродно нейтральной страной к 2060 году.

Как мы видим, многие современные инвесторы, в том числе и институциональные, хотят вкладывать деньги только в "белые и пушистые" компании. Это своеобразный "идеализм" в инвестициях. Более того, "зеленым" проектам и социально ответственным компаниям в нынешних условиях может "прощаться" низкая рентабельность и даже текущая убыточность бизнеса. Во многих случаях принадлежность акций компании к классу допустимых для социально ответственного инвестирования ESG-активов даже придает некоторый довесок к ее капитализации. Сейчас выясняется, что наличие "идейных" инвесторов повышает ее стабильность.

Чем занимаются инвесторы-активисты

В подобной ситуации следующим логичным шагом со стороны социально ответственных инвесторов могут стать настойчивые попытки "изменить к лучшему плохие компании". Неудивительно, что мы уже наблюдаем несколько тематических "кейсов" в указанном русле.

На эту тему
Экологические цели. Какие трансформации претерпевают нефтегазовые компании
Экологические цели.

Не секрет, что такой нефтегазовый гигант, как Exxon Mobil Corporation (XOM), долгое время занимал крайне консервативную политику касательно движения к углеродной нейтральности. Однако весной текущего года небольшой хедж-фонд Engine No.1 сумел заручиться поддержкой ряда более крупных акционеров и провести двух своих представителей в состав директоров Exxon Mobil. После этой победы инвесторы-активисты заявили о намерении добиваться от компании сокращения объемов добычи нефти.

Другим недавним схожим случаем стала история с хедж-фондом Third Point, выступающим держателем 0,4% акций нефтяной компании Royal Dutch Shell. Новый акционер настаивает на ее разделении на несколько частей. Предполагается, что это увеличит прибыль акционеров. Но необходимость такой меры оправдывается соображениями о том, что она будет способствовать сокращению объема выбросов углекислого газа.

По-видимому, подобная практика будет лишь расширяться. Достаточно забавно, что инициаторами подобных корпоративных действий выступают хедж-фонды. Указанный класс институциональных инвесторов по определению нацелен на максимизацию прибыли и минимизацию рисков в своей деятельности. Так или иначе, но общепринятые стандарты в указанной сфере начинают меняться.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Энергетический кризис в Европе
В Молдавии заявили, что не будут оплачивать долг Приднестровья "Газпрому"
По словам премьера страны Натальи Гаврилицы, этот вопрос может быть решен только в международном арбитражном суде
Читать полностью