Аватар для застенчивых: в Японии ждут, что робот "Орихимэ" поможет с проблемами в общении

В Японии насчитывается около миллиона хикикомори — добровольных отшельников, которые запираются дома, отказываясь ходить на работу и учебу, так как боятся других людей. Однако многие из них хотели бы преодолеть болезненные комплексы и страхи, вернуться к общению и найти свое место в активной жизни. Именно этим людям должны помочь крохотные роботы "Орихимэ", позволяющие контактировать на расстоянии. По замыслу разработчиков, устройства можно использовать для самых разных целей удаленного, но при этом эмоционального общения.

"С декабря мы начинаем набор хикикомори, готовых принять участие в нашем эксперименте, — рассказала мне Юмико Усуи, сотрудница отдела благосостояния муниципалитета крупного японского портового города Кобе. — Эти люди выражают желание общаться, но им пока страшновато непосредственно начать разговор с другими людьми. Поэтому мы предлагаем им направить для этого свой аватар, который способен на очень многое".

Работающий от сети робот "Орихимэ" имеет высоту всего 23 см, его ширина со сложенными руками — 17 см. Он оснащен высококачественной мощной камерой, микрофонами и динамиками, через которые владелец сможет уверенно донести свои слова даже в просторном помещении. "Орихимэ" имеет выразительные глаза, способные менять интенсивность свечения в соответствии с эмоциями своего удаленного хозяина. Не лишен робот и выражения чувств с помощью жестикуляции — поднимает руку, чтобы попросить слова, способен аплодировать или двигать руками в такт своим словам.

Хикикомори, решившему принять участие в эксперименте, нужно будет загрузить в свой смартфон или ноутбук специальную программу, позволяющую управлять роботом, который при этом может находиться где угодно — в комнате с потенциальными друзьями, в аудитории университета, на концерте. Видеокамера позволит прекрасно наблюдать за происходящим, микрофоны поймают все звуки.

Наиболее застенчивые могут поначалу просто молча наблюдать за происходящим, однако энтузиасты из города Кобе уверены, что этих людей удастся постепенно разговорить, а потом и втянуть в активную деятельность — будь то учеба или иные занятия. Пока муниципалитет арендовал для эксперимента только одного робота, однако по мере расширения проекта их число может быть увеличено.

Роботы не продаются

Впрочем, создавшая эти устройства компания "Институт Ори" предполагает для них куда более широкий набор целей. В Японии, например, очень распространена практика отправки сотрудника компании на полгода-год в другой конец страны в региональное отделение организации или государственного учреждения. При этом его семья остается дома — жена не готова уволиться с хорошей службы, дети ходят в тщательно подобранную школу, куда устроиться нелегко. С помощью своего аватара отец семейства сможет удаленно участвовать в совместных ужинах, вместе с детьми смотреть телевизор, обмениваясь веселыми репликами.