Аватар для застенчивых: в Японии ждут, что робот "Орихимэ" поможет с проблемами в общении

В Японии насчитывается около миллиона хикикомори — добровольных отшельников, которые запираются дома, отказываясь ходить на работу и учебу, так как боятся других людей. Однако многие из них хотели бы преодолеть болезненные комплексы и страхи, вернуться к общению и найти свое место в активной жизни. Именно этим людям должны помочь крохотные роботы "Орихимэ", позволяющие контактировать на расстоянии. По замыслу разработчиков, устройства можно использовать для самых разных целей удаленного, но при этом эмоционального общения.
"С декабря мы начинаем набор хикикомори, готовых принять участие в нашем эксперименте, — рассказала мне Юмико Усуи, сотрудница отдела благосостояния муниципалитета крупного японского портового города Кобе. — Эти люди выражают желание общаться, но им пока страшновато непосредственно начать разговор с другими людьми. Поэтому мы предлагаем им направить для этого свой аватар, который способен на очень многое".
Аватар готов аплодировать
Работающий от сети робот "Орихимэ" имеет высоту всего 23 см, его ширина со сложенными руками — 17 см. Он оснащен высококачественной мощной камерой, микрофонами и динамиками, через которые владелец сможет уверенно донести свои слова даже в просторном помещении. "Орихимэ" имеет выразительные глаза, способные менять интенсивность свечения в соответствии с эмоциями своего удаленного хозяина. Не лишен робот и выражения чувств с помощью жестикуляции — поднимает руку, чтобы попросить слова, способен аплодировать или двигать руками в такт своим словам.
Хикикомори, решившему принять участие в эксперименте, нужно будет загрузить в свой смартфон или ноутбук специальную программу, позволяющую управлять роботом, который при этом может находиться где угодно — в комнате с потенциальными друзьями, в аудитории университета, на концерте. Видеокамера позволит прекрасно наблюдать за происходящим, микрофоны поймают все звуки.
Наиболее застенчивые могут поначалу просто молча наблюдать за происходящим, однако энтузиасты из города Кобе уверены, что этих людей удастся постепенно разговорить, а потом и втянуть в активную деятельность — будь то учеба или иные занятия. Пока муниципалитет арендовал для эксперимента только одного робота, однако по мере расширения проекта их число может быть увеличено.
Роботы не продаются
Впрочем, создавшая эти устройства компания "Институт Ори" предполагает для них куда более широкий набор целей. В Японии, например, очень распространена практика отправки сотрудника компании на полгода-год в другой конец страны в региональное отделение организации или государственного учреждения. При этом его семья остается дома — жена не готова уволиться с хорошей службы, дети ходят в тщательно подобранную школу, куда устроиться нелегко. С помощью своего аватара отец семейства сможет удаленно участвовать в совместных ужинах, вместе с детьми смотреть телевизор, обмениваясь веселыми репликами.
"Орихимэ" предлагают использовать и во время путешествий — он пригодится, как уверяют его создатели, пациентам на больничной койке, обитателям домов престарелых. Такие устройства можно применять и в деловых целях — как аватары удаленных участников рабочих встреч или, скажем, спикеров на научных конференциях.
"Нашего робота-аватара можно использовать везде, где требуется общение с людьми, находящимися на расстоянии, — сообщила мне пресс-секретарь компании "Институт Ори" Кэйко Хамагути. — Мы уже сдаем их в аренду по всей Японии. За границей наш институт пока не действует".
Роботы, кстати, не продаются — действует только система аренды и технической поддержки таких устройств. Создатели "Института Ори" подчеркивают, что их цель — не продажа, а выполнение своего рода общественной миссии, призванной помочь людям легче идти на контакт и находить взаимопонимание. При годовом контракте аренда одного устройства обойдется где-то в $195 в месяц.
Кафе аватаров
Орихимэ — это имя красавицы из старинной японской легенды, которая разлучена со своим возлюбленным. По воле волшебства они превратились в созвездия, которые встречаются на небосводе только раз в году, примерно 7 июля. Поэтому "Орихимэ", как мне объяснили, — это символ удаленного эмоционального общения, потому что даже разлученные влюбленные ни на минуту не прекращали свой диалог.
"Но это не значит, что "Орихимэ" — существо только женского пола, — разъясняет госпожа Усуи из муниципалитета Кобе. — Устройство может легко, в зависимости от владельца, стать и мужчиной, прекрасно передавая его чувства и интонации".
"Институт Ори", кстати, открыл в центре Токио кафе, где посетители могут общаться с находящимися на расстоянии знакомыми через роботов-аватаров. Это дает возможность людям вместе виртуально пообедать или выпить кофе, даже если они находятся на расстоянии в тысячи километров.
Однако энтузиасты из города Кобе надеются, что "Орихимэ" в первую очередь помогут хоть в чем-то решить проблему болезненного одиночества хикикомори. По мнению исследователей, она сильно обостряется в нынешние непростые времена, когда наступление COVID-19 и без того затрудняет человеческое общение.