Великобритания первой дала старт массовой вакцинации. Каковы результаты через год?

Год назад Великобритания первой в мире дала старт национальной программе массовой вакцинация от коронавируса нового типа. Ее успех пока позволяет королевству сдерживать нагрузку на Национальную систему здравоохранения (NHS) на фоне сезонного роста заболеваемости и продолжает приносить политические очки правительству консерваторов во главе с Борисом Джонсоном.

К настоящему моменту хотя бы одну прививку получили примерно 77% всех жителей страны — один из самых высоких показателей в Европе. С учетом того, что лиц младше 12 лет в королевстве пока не прививают, доля вакцинированных составляет 89% от тех, кого в стране сейчас в принципе можно прививать. При этом отметку в 80% с первой дозой препарата в крови Великобритания преодолела еще в середине июня, заметно опередив европейских соседей. Доля прошедших полный курс вакцинации несколько меньше — 70% населения, или 81% — старше 12 лет. Однако эти цифры вскоре начнут расти, так как лишь до конца ноября британским подросткам рекомендовалось получать только первую из двух доз вакцины.

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Меньше трех месяцев назад британские власти объявили о начале программы ревакцинации, и к настоящему моменту бустерные прививки препаратами американских Pfizer и Moderna сделало уже больше 30% населения страны. Первоначально планировалось, что третьи дозы получат лишь люди старше 40 лет, однако в связи с появлением штамма "омикрон" программу ревакцинации было решено срочно распространить на всех взрослых жителей королевства. При этом уже сейчас Великобритания входит мировой топ-10 стран с наиболее высоким соотношением количества сделанных прививок к численности населения. Вакцины помогают Как давно признали в научной группе по исследованию вакцин Оксфордского университета (да и не только), созданные к настоящему моменту препараты не обеспечивают полной защиты от заражения коронавирусом. Поэтому для экспертов не стал неожиданностью рост заболеваемости COVID-19 с наступлением холодов, учитывая доминирование в стране высокозаразного штамма "дельта". На фоне отсутствия жестких ограничительных мер в королевстве выявляется порядка 50 тыс. новых случаев заражения в сутки, правда, чаще всего болеют непривитые дети. При этом за сутки отмечается около 100 летальных исходов среди заболевших COVID-19 — на порядок меньше, чем на январском пике второй волны эпидемии, когда наблюдался сравнимый уровень заболеваемости. В пять раз ниже, чем прошлой зимой, сейчас и число госпитализированных британцев с тяжелыми формами заболевания. Таким образом, эксперты приходят к выводу, что вакцины выполняют свою главную задачу — спасают жизни и защищают систему здравоохранения от перегрузки, которая не дала бы оказывать своевременную помощь ни больным COVID-19, ни людям с другими медицинскими проблемами. Прочный фундамент Основы успеха британской программы вакцинации были заложены уже в первые недели после начала пандемии. Несмотря на целый ряд просчетов, допущенных властями на ранних этапах борьбы с вирусом, удачным ходом оказалось создание целевой рабочей группы по вакцинам. Ее члены координировали все вопросы, связанные с разработкой и закупкой препаратов, чтобы начать прививать жителей страны как можно раньше. Главой новой организации стал не чиновник, а представитель бизнеса — эксперт по высокорисковым венчурным инвестициям Кейт Бингем. Во многом благодаря ее деловым навыкам Великобритании удалось на повороте обойти ЕС, заключив контракты с производителями препаратов раньше и на более выгодных условиях, чем это сделал Брюссель, закупавший вакцины от лица всех членов сообщества.

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В общей сложности Соединенное Королевство заказало 540 млн доз экспериментальных вакцин (при населении в 66 млн человек) у семи производителей, включая британско-шведскую AstraZeneca. Заключив контракты о поставках задолго до завершения клинических испытаний вакцин, британские власти обеспечили себе возможность раньше других начать программу вакцинации и практически не испытали дефицита доз на ранних этапах осуществления программы. "Важную роль сыграло учреждение должности министра по вопросам вакцинации. Премьер-министр назначил на эту роль Надима Захави, команда которого вела свою работу параллельно Минздраву, полностью сосредоточившись на том, чтобы денно и нощно призывать людей сделать прививку, — рассказал мне вице-президент Британского Красного Креста, профессор трансплантологии Имперского колледжа Лондона Надей Хаким. — Они также успокаивали население, заверяя людей в эффективности и безопасности вакцин, и, как мне кажется, эти два аспекта позволили сделать программу намного более эффективной, чем она могла бы быть". Примечателен был и подход к организации самой процедуры вакцинации. Централизованные базы данных Национальной системы здравоохранения позволили адресно направлять приглашения на вакцинацию жителям страны в строгой очередности. Первым прививки делали представителям наиболее уязвимых для вируса групп населения, начиная с самых пожилых, а также страдающих тяжелыми заболеваниями. Во многих случаях приглашенные на вакцинацию люди, включенные в группы риска, не подозревали о том, что им рекомендовано привиться раньше сверстников (это, например, касалось британцев в начальной стадии ожирения, которых помогла идентифицировать информация о росте и весе всех, кто зарегистрирован в Национальной службе здравоохранения Англии — NHS). Ни в СМИ, ни в центрах вакцинации не уделялось повышенного внимания вопросу о противопоказаниях. Сам процесс вакцинации занимает около получаса и включает в себя, кроме укола, ознакомление с брошюрой, содержащей информацию о вакцине, принципе действия препарата, тезисы с развенчанием самых популярных мифов, а также сведения о возможных побочных эффектах и алгоритме действий при их возникновении. Работа с населением Хаким отмечает, что власти и ведущие СМИ страны задолго до запуска программы начали создавать вакцинам положительный образ "спасительного средства", которое подарит британцам свободу от карантинных ограничений. Члены кабмина, включая самого Джонсона, и ведущие научные эксперты устраивали почти ежедневные пресс-конференции, транслировавшиеся в прямом эфире, раз за разом повторяя, что прививки необходимы и не несут существенных рисков для тех, кто их делает. Несмотря на обнаружившийся у вакцины AstraZeneca крайне редкий побочный эффект, приводящий к возникновению тромбозов, и отнюдь не редкие скандалы вокруг министров, неоднократно игнорировавших коронавирусные ограничения, уровень доверия к заявлениям властей среди британцев оказался достаточно высок для того, чтобы большинство людей следовали санитарным рекомендациям и сами записывались на вакцинацию.

В Великобритании были случаи смерти в результате тромбообразования после прививки [препаратом AstraZeneca], но смертей среди заболевших COVID-19 было в тысячи раз больше. Если сравнивать, то сопряженный с вакцинацией риск минимален. Именно мысль о том, что вакцинироваться намного безопаснее, чем не вакцинироваться, властям удалось донести до людей Надей Хаким Вице-президент Британского Красного Креста, профессор трансплантологии Имперского колледжа Лондона

Страх за себя, пожилых родственников и ощущение того, что под угрозой находится каждый, раз сам премьер-министр, заболев, оказался в отделении интенсивной терапии и был на волосок от смерти, также подстегивали людей делать прививки. Программа вакцинации начала набирать обороты на фоне резкого роста заболеваемости и смертности, при сохранении жесткого общенационального карантина, что также влияло на поведение людей. Сейчас же в условиях социальной свободы и относительно низкой смертности процесс ревакцинации идет медленнее, чем хотелось бы властям. Противники и сомневающиеся Фактор доверия к властям и общего социального благополучия, судя по данным NHS, играл и продолжает играть значимую роль в процессе вакцинации населения страны. Статистика указывает на то, что в бедных районах прививаются меньше, чем в богатых. Вакцинированных меньше и среди представителей этнических меньшинств: минимальный показатель отмечается среди чернокожих британцев — одной из наименее благополучных групп населения, в которой исторически с большим подозрением относятся к представителям власти.

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