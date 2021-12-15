Приоткрыть границы: какова "цена свободы" от COVID-19 для австралийских граждан

Анна Аркаева — о том, почему австралийские власти решились на открытие границ, и о ходе вакцинной кампании от коронавируса на континенте

Федеральное правительство Австралии предприняло первые весьма острожные шаги по открытию границ в среду, 15 декабря, через год и девять месяцев после того, как страна запретила въезд на свою территорию всем иностранцам и сильно ограничила возможности вернуться собственным гражданам. Обоснованием этого решения стала вакцинация почти 90% населения страны, проведенная в рекордно короткие сроки: всего за шесть месяцев прививку от COVID-19 сделали миллионы взрослых австралийцев и сотни тысяч подростков. Отмена части санитарных ограничений (куда меньшей, чем ожидалось) в Австралии напрямую связана с высокими показателями национальной кампании по вакцинации. Сегодня в стране привито более 18,5 млн взрослых жителей (при общей численности населения свыше 25 млн) и довольно значительная часть подростков в возрасте от 12 до 15 лет — свыше 65%. Планируется, что с 10 января начнется еще и программа иммунизации детей в возрасте от 5 до 12 лет. Таким образом, власти надеются, что большая часть из 2,4 млн учеников начальной школы сядет за парты в новом учебном году полностью или частично вакцинированными. Однако на старте прививочная программа в стране особого оптимизма не внушала, и властям пришлось приложить немало усилий для того, чтобы изменить это. Как все начиналось В феврале 2021 года премьер-министр страны Скотт Моррисон и ключевые министры его кабинета публично засучили рукава в прививочных кабинетах, чтобы получить первые в стране дозы вакцины против коронавируса. Этот жест слабо повлиял на настроение граждан в отношении вакцинации — зимой 2021 года жители Австралии в большинстве своем не верили ни правительству, ни фармакологическим гигантам. Поставки препарата срывались, люди отказывались от прививок, ожидая, когда появятся более безопасные вакцины, и программа иммунизации буксовала.

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Единственной доступной вакциной в стране на первом этапе была Vaxzevria, созданная британско-шведской компанией AstraZeneca. Сообщения о тяжелых побочных эффектах и советы местных экспертов воздержаться от прививки всем, кому меньше 40 лет, сделали свое дело. К июню лишь чуть более 20% австралийцев решились сделать первый укол, и подавляющим большинством привитых оказались сотрудники и постояльцы домов престарелых, у которых, видимо, просто не было другого выхода: первым пригрозили потерей работы в случае отказа от вакцинации, а вторым объяснили, что альтернативой прививке для них является в лучшем случае палата реанимации. Решительные меры Австралийский премьер признал существование серьезных проблем в программе вакцинации и пообещал все немедленно исправить любой ценой. Слово свое он сдержал, и австралийские власти действительно взялись за дело решительно. Штраф в размере 1,2 тыс. австралийских долларов (855,6 доллара США) — хороший стимул с учетом того, что средняя зарплата в стране — примерно 5 тыс. австралийских долларов (3,5 тыс. долларов США). Противников вакцинации лишали права высказываться независимо от статуса. Даже с теми, кто просто задавал вопросы о безопасности препаратов, разговор был коротким — их обвиняли в распространении ложных сведений о коронавирусе, и в дело вступали штрафы. Власти, сначала федеральные, а затем и местные, объявляли вакцинацию обязательной для сотрудников медучреждений и аэропортов, полиции и образовательных учреждений, строителей и работников социальных служб. Слоган No jab, no job ("нет прививки, нет работы" — англ.) стал привычным, как и то, что без справки о вакцинации можно было вместо 40 рабочих часов в неделю получить всего два. Так что очень скоро "нет прививки" стало во многих случаях равно "нет денег". Власти мегаполисов Сиднея и Мельбурна, закрытых на карантин в течение нескольких месяцев, так вовсе напрямую указали жителям, что по домам придется сидеть до тех пор, пока 70% взрослых не пройдут двукратную вакцинацию.

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В качестве последнего аргумента власти самых густонаселенных штатов страны отменили большую часть ограничений для полностью привитых граждан, открыли для них розничные магазины и разрешили гулять по улицам и в парках, а также путешествовать по домашнему региону. Непривитые граждане могли только наблюдать за этим из своих окон. А для участников многочисленных акций протеста, не желавших мириться с карантином и "добровольно-принудительной вакцинацией", власти увеличили размер штрафа за нарушение санитарного режима с 1,2 до 5 тыс. австралийских долларов. Вакцинация за свободу Первыми новые условия приняли жители пятимиллионного Сиднея, где вторая волна пандемии началась с одного зараженного носителя и затронула по меньшей мере 25 тыс. человек. Мегаполис был закрыт на самый жесткий в его истории карантин; соблюдение строгих санитарных правил контролировали усиленные наряды полиции и военнослужащих. Всего за четыре месяца (с июля по октябрь) число вакцинированных в Сиднее выросло до 70%, и люди молчаливо выстроились в очереди за тем препаратом, который был в наличии. "Это цена свободы", — говорили они. К ноябрю больше половины регионов страны могли уверенно говорить о вакцинации 70% населения, а к декабрю все штаты и территории, кроме Западной Австралии, привили более 80% взрослых жителей. Призывы в адрес правительства выполнить обещания и открыть границы звучали все громче, ведь Австралия — это по большому счету страна приезжих. Обстоятельства и причины у всех разные, но объединяет их одно — они выполнили все условия властей и теперь хотят получить то, что было обещано: возвращение к нормальной жизни. Однако вернуться к ней оказалось намного сложнее, чем ожидалось.

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